CÔTÉ, Rémi



Le 3 juillet 2020, est décédé Monsieur Rémi Côté à l'âge de 85 ans, à l'Hôpital Honoré-Mercier.Il laisse dans le deuil son épouse, Lucie Quévillon, ses soeurs, Gisèle Côté et Noëlla Côté, ses neveux et nièces des familles Côté et Quévillon, sa petite-fille de coeur, Catherine (Bruno) ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à l'église St-Thomas-d'Aquin située au 6785, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, le samedi 8 août 2020 à 13h00, suivies des funérailles privées au même endroit à 14h00. Les funérailles seront présidées par l'abbé Serge Pelletier.FUNÉRAIREMASKA