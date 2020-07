BERGERON, Jean-Luc



Le 22 juillet 2020, est décédé paisiblement dans le confort de sa maison, entouré de ses proches, Jean-Luc Bergeron, époux de Odette Larocque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Martin-David), Sylvain, Chantal (Luc) et sa belle-fille Geneviève (Stéphane), ainsi que ses deux petites-filles adorées Julia et Thalie. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel dévoué du CLSC Meilleur pour leur soutien et les bons soins prodigués.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une célébration de sa vie se fera à un moment ultérieur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec.153 NOTRE-DAMEL'ASSOMPTION J5W 3C9www.complexefunerairejeancomtois.ca450 589-9911