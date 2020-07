Donald Trump admet regretter «souvent» ses tweets

Le président américain Donald Trump a admis dans une entrevue diffusée vendredi qu’il regrettait «souvent» ses tweets, mais surtout ses retweets.

Dans une entrevue accordée au fondateur du blogue de sport et de culture populaire Barstool Sports, Dave Portnoy, le président a indiqué qu’il «aime» utiliser Twitter, «parfois même trop», vantant sa capacité à passer outre les médias qu’il qualifie de «Fake News».

Il a cependant reconnu qu’il regrettait certains de ses messages publiés trop rapidement.

«Avant, on rédigeait une lettre et on se disait “cette lettre est vraiment mauvaise” et on la laissait sur notre bureau. Puis, le lendemain, on se disait “oh, je suis heureux de ne pas l’avoir envoyée”», a indiqué Trump.

«Mais ce n’est pas comme ça avec Twitter. On publie instantanément, on se sent bien, puis on reçoit des appels», enchaîne le président, qui compte 84 millions d’abonnés sur Twitter.

Selon lui, ce sont ses retweets qui le placent le plus souvent dans une position délicate plutôt que ses propres tweets.

«Tu vois quelque chose qui semble bien et tu n’enquêtes pas, tu ne remarques pas ce qu’il y a précisément sur un casque, qui est en miniature. J’ai remarqué que ce sont presque toujours les retweets qui vont vous mettre dans le trouble», mentionne le président américain.

Donald Trump possède une longue liste de tweets ou de retweets controversés. Il a notamment récemment partagé une vidéo dans laquelle l’un de ses partisans peut être entendu crier «White Power!» («Pouvoir aux Blancs»). Le président a par la suite supprimé son tweet et la Maison-Blanche a précisé que Trump n’avait pas entendu la remarque raciste avant de publier son message.

Plusieurs ont également critiqué sévèrement un message du président dans la foulée des émeutes suivant la mort de George Floyd aux États-Unis. Il avait alors écrit «Quand le pillage commence, les tirs partent», une phrase utilisée par un chef de police de Miami lors des manifestations du mouvement pour les Droits civils.

En juin, Twitter a signalé un tweet du président pour «apologie de la violence» et n’a pas écarté la possibilité de suspendre le compte du président américain.