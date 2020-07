BEAUDIN, Gérard



De Saint-Rémi, le jeudi 16 juillet 2020 à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Gérard Beaudin, fils de feu Maurice Beaudin et Marcelle Bédard.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son épouse madame Brigitte Boyer, ses enfants Pier-Yves et Julie-Ann, ses frères et sa soeur Raymond (Denise), Réjean (Carole), Johanne (Rosaire) et Jean-Yves (Annie), sa belle-mère Thérèse Gagnier (feu Raymond Boyer), ses beaux-frères et belles-soeurs Sylvie (Yvon), Maryse (Joe), Luce (Pierre), Lucie (Alain), Hélène (Jean-Guy) et Jean-Marie (Martine), neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église de St-Rémi, le samedi 1er août 2020 dès 12h30 suivi des funérailles à 14h.Compte tenu de la situation actuelle et que les places dans l'église seront limitées pour la célébration de ses funérailles, le temps des condoléances est de plus longue durée, afin que tous puissent venir se recueillir devant l'urne de Gérard.Un remerciement tout particulier aux médecins, aux infirmières ainsi qu'au personnel du C.L.S.C de Saint-Rémi pour les bons soins prodigués.