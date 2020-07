VERNIER (ST-DENIS), Monique



À Vaudreuil-Dorion, le 22 juillet 2020, est décédée à l'âge de 77 ans, Mme Monique Vernier (St-Denis), veuve de M. Germain St-Denis.Elle laisse dans le deuil ses filles Josée (Alain Bussières) et Martine (Claude Lauzon), ses petits-enfants Maxime, Claudia, Julien et Camille, son arrière-petit-fils James William, ses soeurs Madeleine, Odette, Jacqueline et Francine, son frère Robert ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 1er août de 10h à 11h en l'église St-Zotique située au 1176, rue Principale à St-Zotique, suivi des funérailles à 11h et de la mise en terre au cimetière de la paroisse.La direction funéraire fut confiée au complexe funéraire :par téléphone (450) 267-3739ou via le web www.emontpetit-fils.ca