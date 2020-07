BARIL, J W Paul

À Lasalle, le 22 juillet 2020, à l'âge de 101 ans, est décédé Monsieur J W Paul Baril, époux de Madame Micheline Leboeuf.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Peter (Naullaq), David (Judy), Catherine et Daniel (Heather), ses petits-enfants Austin, Cassidie, Meghan, Matthew, Paul, Alethea et Jessica, ses arrière-petits-enfants Anugaaq, Tauki et Charlotte, ainsi que plusieurs parents et amis.



Paul était un ancien combattant décoré qui a servi dans l'Aviation Royale Canadienne (1941-1966) en tant que chef d'escadrille, pilote de chasse, photographe de reconnaissance et de cartographie aérienne. Paul a également siégé à la Commission internationale de surveillance et de contrôle en Indochine en tant que conseiller de l'ambassadeur du Canada en matière d'aviation. Dans la dernière partie de la carrière militaire de Paul, il a été directeur des services de renseignement de la 1re Division de l'aéronautique canadienne à Metz en France. La deuxième carrière de Paul fut à Statistique Canada (1967-1983) en tant que directeur général de la région du Québec.



La famille recevra les condoléances le jeudi 13 août 2020 de 11h00 à 12h30 au complexe funéraire:





Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h30 au complexe.



Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des Amputés de guerre et/ ou l'Armée du Salut serait apprécié en la mémoire de J W Paul Baril.