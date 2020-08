FORTÉ, Luce



ST-AMANT, ClaraAccidentellement, le 3 juillet 2020, à l'âge de 33 ans, est décédée madame Luce Forté, épouse de monsieur Michaël St-Amant ainsi que Clara St-Amant, décédée le 1er juillet 2020, à l'âge de 17 mois.Outre l'époux de Luce et père de Clara, elles laissent dans le deuil Christophe, Suzanne (feu Michel), Hélène et Sylvain, Mélanie (Daniel), Maude (Andreas), Hélène (Martin), Geneviève ainsi que ses parents et amis.Les funérailles auront lieu en toute intimité le samedi 1er août 2020.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur www.lesieuretfrere.com