Gai, gai l’écolier?

Très différent de ce qu’on a l’habitude de lire, un roman léger et sympathique qui décrit assez bien ce que ça fait, de ne pas être compris et encouragé à l’école.

Le seul inconvénient de ce roman, c’est qu’il nous oblige à sauter les vacances d’été pour passer directement à la fin août, lorsque les classes reprennent. Comme il a maintenant six ans, Gustave Aubert va ainsi commencer son CP (l’équivalent de la première année du primaire) et bientôt découvrir à ses dépens qu’aller à l’école, ce n’est pas toujours drôle.

Plutôt du genre rêveur, il sera très difficile pour lui de rester longtemps concentré pendant les cours ; et contrairement à sa sœur aînée, qui n’a presque pas besoin d’étudier pour briller dans n’importe quelle matière, il devra constamment mettre les bouchées doubles dans le vain espoir d’obtenir quelques notes passables. Comble de l’horreur, son professeur titulaire lui reprochera même d’être lent...

Sortir la tête de l’eau

Le système scolaire n’ayant pas été conçu pour soutenir à long terme les élèves en difficulté, Gustave entendra souvent ses instituteurs le traiter de cancre ou de fainéant. Ce qui, au fil des ans, finira fatalement par attaquer son estime de soi. Mais grâce à sa famille, qui a toujours eu foi en lui, il parviendra malgré tout à entrer au collège (l’équivalent du secondaire). Un petit miracle qui ne fera qu’ajouter une bonne dose de stress à sa vie. Car peu importe ses efforts, Gustave continuera à ne récolter que des mauvaises notes. Du moins jusqu’à ce qu’une professeure différente des autres se donne la peine de l’écouter vraiment et de l’aider.

Léger et sans grande prétention littéraire, un roman plein d’humanité qui redonnera courage à bien des parents.

