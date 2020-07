L’égalité persiste à l’Omnium 3M

Michael Thompson et Richy Werenski ont gardé la tête de l’Omnium 3M, mais la compétition s’est resserrée dans le haut du classement grâce à de superbes performances de quelques golfeurs américains en troisième ronde, samedi, à Blaine, au Minnesota.

Les deux représentants des États-Unis ont remis des cartes identiques de 68 (-3) lors de cette ronde. Ils montrent désormais un cumulatif de 198 (-15), deux coups devant Charl Schwartzel et Tony Finau.

Après un début de ronde en demi-teinte, Werenski s’est repris en fin de parcours avec trois oiselets lors des quatre derniers trous. Avant le 16e fanion, Thompson détenait quatre coups d’avance sur son principal poursuivant.

La journée a toutefois été marquée par de belles rondes des Américains Max Homa, Cameron Tringale et Denny McCarthy, qui ont remis des cartes respectives de 64 (-7), 63 (-8) et 64 (-7). Homa mène le trio en étant présentement cinquième.

Du groupe, Tringale est celui qui s’est le plus illustré en obtenant sept oiselets, un aigle et un seul boguey. Il s’agit de sa meilleure ronde sur le circuit de la PGA depuis 2011. Il a ainsi gagné 32 places au classement pour s’établir à égalité au sixième rang avec 202 coups (-11), tout comme McCarthy.

Adam Long a lui aussi joué pour 63 (-8). Il occupe le 13e rang grâce à son cumulatif de 203 (-10).

Le seul Canadien encore en lice, Michael Gligic, a joué une ronde identique à la veille avec un 68 (-3). Il a calé six oiselets samedi, mais a également été victime d’un boguey et d’un double-boguey au neuvième trou. Il est présentement 45e après avoir gagné six places en vertu de son pointage de 208 (-5).