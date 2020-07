Les marchands du temple

Je suis en train de préparer les cours que je donnerai à l’université cet automne.

Sous réserve d’un changement, ce seront des cours 100 % en ligne.

Le défi fondamental sera de maintenir la motivation des étudiants.

Une chose est déjà évidente : en ligne, le prof ne peut parler pendant la majeure partie des trois heures, comme dans un cours magistral traditionnel.

Il faut renverser l’approche : au lieu que je dise aux étudiants comment j’ai compris tel auteur ou telle situation, il faut partir de leur compréhension et l’affiner.

Profit

Je vais vous dire où sont mes craintes.

L’enseignement à distance convient à merveille aux étudiants mûrs, autonomes, disciplinés, motivés.

Pour les jeunes qui entrent à l’université ou au cégep, c’est une tout autre paire de manches.

On nous met déjà en garde contre la trop grande quantité de temps passé par les jeunes devant un écran.

Imaginez maintenant.

On déplore déjà la fragilité de la protection de nos renseignements personnels.

Imaginez maintenant.

Dans ma classe, je me vois comme un acteur sur une scène de théâtre.

J’observe mon public et, quand il décroche, je le sens instantanément et je m’ajuste. En ligne, ce sera infiniment plus difficile.

Les étudiants perdront aussi quelque chose d’essentiel : la gouvernance de leur propre communauté, c’est-à-dire tout cet activisme autour de l’association étudiante, du journal étudiant, de la radio étudiante, etc.

Dans ma jeunesse, j’y ai autant appris que dans les cours.

Et je ne vous ai pas encore parlé de ma pire crainte.

La puissante industrie de la quincaillerie technopédagogique est déjà partout dans le monde de l’enseignement supérieur.

Présentement, elle prend les bouchées quadruples. Les outils du printemps seront désuets à l’automne.

Ces marchands du temple flairent une occasion historique. C’est plus que de faire un coup d’argent.

Ils veulent que le virage vers l’enseignement en ligne devienne permanent et que les cours en classe disparaissent pratiquement.

Ils sont de mèche avec des professeurs qui jouent aux prophètes et veulent nous convertir à leur religion.

Je comprends qu’à l’automne, nous n’aurons pas trop le choix.

Mais n’ayons pas la naïveté de croire que, pour eux, ce n’est que temporaire. Ils veulent que ce soit permanent et irréversible.

Pour eux, il ne s’agit pas seulement de faire plus de place à l’enseignement en ligne. Il s’agit d’en faire le modèle dominant et quasi monopolistique.

Moyen

Quand des journalistes trop pressés pour faire des vérifications élémentaires interviewent des « experts », ils ne réalisent pas qu’ils parlent à des gens dénués d’objectivité, gagnés d’avance à la cause, subventionnés pour la faire avancer, souvent liés à l’industrie.

Cette sainte alliance entre marchands du temple et faux prophètes veut nous lancer là-dedans pour de bon sans vrai débat et sans trop de données fiables.

Le silence des profs et des associations étudiantes est aussi assourdissant que sidérant.

On oublie que l’outil technologique n’est qu’un moyen, pas une fin en soi.

Si cette sainte alliance avait gain de cause, quelque chose de précieux et d’irremplaçable sera perdu à tout jamais.