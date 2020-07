L’Impact plie bagages à Orlando

L’Impact de Montréal a tenu bon pendant une heure, mais a finalement plié l’échine 1 à 0 devant l’Orlando City SC et subi l’élimination lors de la ronde des 16 du tournoi «La MLS est de retour», samedi, à Orlando.

Le onze montréalais a subi les attaques d’Orlando City pendant tout le match et Clément Diop et sa défense ont résisté pendant 60 minutes avant de finalement concéder un premier but.

En duel avec un attaquant, mais quelque peu débordé, le défenseur Rod Fanni a remis maladroitement le ballon vers son gardien, qui a été surpris. Bien positionné, Tesho Akindele ne s’est pas fait prier pour faire bouger les cordages et placer son équipe devant.

Diop a bien gardé son équipe dans le match avant ce but encaissé, notamment en réalisant des arrêts coup sur coup in extremis avant la fin de la première mi-temps. L’attaque du Bleu-Blanc-Noir n’a cependant pas été en mesure de concrétiser ses occasions.

Les meilleures chances de l’IMFC ont eu lieu sur des centres alors que les grands joueurs de l’équipe ont tenté de faire parler leur jeu de la tête. Samuel Piette, qui est toujours en quête d’un premier filet sous le maillot de l’Impact, a même bien failli surprendre le gardien Pedro Gallese grâce à une tête à la 26e minute.

Au prochain tour, les Lions se mesureront au vainqueur du duel opposant les Sounders de Seattle au Los Angeles FC, qui s’affrontent mercredi.

Maintenant éliminés, les hommes de Thierry Henry auront près d’un mois de congé avant de retrouver l’action en Major League Soccer, alors que la saison régulière devrait reprendre le 22 août.