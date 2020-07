Luc Langevin et Edou, son gecko léopard

Luc Langevin, magicien et illusionniste notoire, a-t-il un lapin ou une colombe comme animal de compagnie ? Eh bien non ! Il a plutôt choisi un gecko léopard. Un choix aussi original que les illusions qu’il crée.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir cet animal chez vous ?

Je l’ai d’abord loué dans un commerce spécialisé pour une émission de télé où je devais faire un tour de magie pour Hélène Bourgeois-Leclerc. Un truc où je déformais des cuillères en les transformant en un modèle animal. Hélène a pensé à un lézard. Je devais ensuite le faire apparaître vivant. Pour ce tour, j’ai choisi le gecko léopard, un choix évident, car il est spectaculaire : tacheté comme un léopard et avec de belles couleurs jaune et mauve. Il est tout simplement impressionnant. Parfait pour la télé ! Après le tournage, je l’aimais bien. Ma conjointe étant d’accord, je l’ai adopté.

2. Qu’est-ce qui vous a attiré chez Edou en tant que magicien et illusionniste ?

Un gecko léopard, c’est super beau ! Il y a un certain esthétisme chez cet animal qui ne me laisse pas indifférent. J’ai aussi vu le côté pratico-pratique. Il est silencieux. C’est important pour un magicien que l’animal soit silencieux quand il est caché du public. Le lapin et la colombe le sont aussi, mais je les trouvais trop classiques. Le gecko léopard, c’est plus cool, plus jeune, plus moderne. Et puis, ça ne demande pas beaucoup d’entretien : le nourrir une fois par jour, nettoyer son vivarium 2 fois par semaine, vérifier que l’équipement dans le vivarium fonctionne bien, etc. C’est mon animal de magicien que je pourrais faire réapparaître au besoin.

3. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Au début, je l’ai appelé Édouard... Pourquoi ce nom ? Je ne sais pas. C’est venu comme ça. Un an et demi plus tard, le vétérinaire nous apprend que c’est une femelle. On est alors passé à Edou, un diminutif moins genré qu’on utilisait déjà.

4. Comment décrire en quelques phrases la « personnalité » de votre gecko ?

C’est difficile de définir une personnalité pour ce type d’animal. Comme tout lézard, Edou est assez « low profile » et plutôt contemplative. Elle est tout de même téméraire, ne semble pas avoir peur quand on la sort. Elle se laisse prendre et manipuler. Elle ne se sauve pas et ne fige pas non plus. Elle semble aimer se promener sur mon épaule et mon bras.

5. Que mange Edou et quelle est sa gâterie préférée ?

Elle mange des vers et des criquets... Vivants, sinon elle ne mange pas. Je ne suis pas dédaigneux et je me suis habitué au bruit des criquets. Je trouve que ça donne de l’ambiance ! Le ver Goliath, un gros ver vert-bleu et luisant, est sa gâterie préférée. Elle les aime particulièrement. Elle y a droit environ une fois par semaine.

6. Quel est son endroit préféré ?

Sa « coconut » ! Dans son vivarium, il y a cette noix de coco dans laquelle il y a un trou. Ça lui sert de cachette et d’endroit pour dormir. Elle se met en boule dedans et a l’air bien.

À propos de Luc Langevin :