Mort du guitariste Peter Green, cofondateur de Fleetwood Mac

LONDRES | Peter Green, guitariste cofondateur du célèbre groupe britannique Fleetwood Mac, est mort à l’âge de 73 ans, ont annoncé samedi les avocats de sa famille.

Il est s’est éteint « ce weekend paisiblement dans son sommeil », selon un communiqué du cabinet Swan Turton.

Ce virtuose de la guitare de blues et de rock — dont le talent et le style très fluide avaient impressionné B.B. King — avait fondé Fleetwood Mac avec le batteur Mick Fleetwood à Londres en 1967.

Auteur de titres comme « Albatross » et « Oh Well » qui ont façonné le style du groupe et fait sa renommée mondiale, il avait aussi composé « Black Magic Woman », immortalisé ensuite par Carlos Santana en 1970.

Mais cette même année, des problèmes mentaux et de dépendance l’avaient forcé à quitter le groupe et abandonner un temps la musique.

Peter Green a été l’un des huit membres du groupe à être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1998.

Le chanteur Cat Stevens a rendu hommage à Peter Green sur Twitter, le présentant comme un « héros méconnu » et saluant son « honnêteté et son inventivité musicales ».