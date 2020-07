Rattrapage télé des vacances

Notre consommation télé (et autres plateformes) a augmenté dans les derniers mois. Confinement oblige, vous avez sans doute déjà fait un peu de rattrapage, mais si vous recherchez quelques suggestions de séries pour les vacances, en voici qui se sont démarquées depuis le début de cette année hors de l’ordinaire.

Séries québécoises

C’EST COMME ÇA QUE JE T’AIME

Photo courtoisie

Banlieue de Sainte-Foy, milieu des années 70, deux couples d’amis-voisins laissent leurs enfants au camp et réalisent les failles de leurs relations conjugales. À travers les infidélités et autres secrets, et à la suite d’une communication défaillante, ils deviendront des criminels recherchés, délaissant leurs vies beiges pour le crime organisé. Cette série écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard (complices des Invincibles et de Série noire) est à la fois surprenante et savoureuse, et met en vedette des personnages ultra bien campés qui nous procurent un pur divertissement.

Ici Tou.tv Extra

MON FILS

Photo courtoisie, Eric Myre

Un sujet tabou, la schizophrénie, traité avec beaucoup de délicatesse et de crédibilité. Antoine L’Écuyer livre une performance bouleversante dans la peau de Jacob, un jeune dont la maladie se développe au fur et à mesure que ses hallucinations se multiplient. Cette série dépeint aussi l’impuissance de sa mère Marielle (Élise Guilbault), présente face à tous ses combats, et de ses proches. On y suit les étapes de sa prise de conscience, de son désir de confronter la bête de façon autonome, jusqu’à ce qu’il apprivoise sa nouvelle réalité et apprenne à composer avec elle.

Club illico

RUE KING

Photo courtoisie, Club illico

Un concept audacieux et divertissant. Bien qu’il y ait une trame narrative réfléchie, on ne sait jamais tout à fait où nous mèneront les épisodes de cette sitcom. Pier-Luc Funk et Marie-Ève Morency y jouent deux colocs dans la vingtaine qui accueillent Sophie (Cadieux), une quarantenaire en rupture. Mais contrairement à la télévision conventionnelle, Stéphane Bellavance agit comme maître de jeu et dicte les intrigues et façons de réagir aux comédiens-improvisateurs. L’expérience est assez amusante et donne lieu à quelques décrochages savoureux.

Club illico

Séries en lien avec l’actualité

I MAY DESTROY YOU

Photo courtoisie, Crave

Difficile de mettre une étiquette sur cette série qui, sans être lourde ou dramatique, aborde avec un certain humour noir le thème de l’agression sexuelle et du non-consentement. Michaela Coel, autrice, comédienne et conceptrice, incarne Arabella, une milléniale qui connaît du succès sur les réseaux sociaux où elle tient un journal de sa génération qui a même fait l’objet d’un livre. En manque d’inspiration, elle multiplie les sorties et les dérives jusqu’au jour où elle se réveille sans aucun souvenir de sa dernière soirée imbibée. En remontant les faits, elle découvre les séquelles de son agression et voit sa vie bouleversée. Très actuelle et bien abordée.

Crave

JEFFREY EPSTEIN: FILTHY RICH

Photo courtoisie, Netflix

Conçu à la façon d’une série de true crime, les quatre épisodes de cette série présentent des témoignages de survivantes des abus de ce prédateur sexuel et de policiers ayant mené l’enquête depuis 2005. On y remonte les faits grâce à des archives. On en vient rapidement à se demander comment le financier, arrêté en 2019, puis retrouvé mort un mois plus tard dans sa cellule, a pu s’en tirer si longtemps malgré les nombreuses poursuites. Difficile aussi de constater que sa complice, Ghislaine Maxwell, arrêtée il y a quelques jours, a pu sévir si longtemps en recrutant des filles, souvent mineures, pour assouvir les instincts sexuels de Epstein et de ses prestigieux, et riches, amis.

Netflix

TRUMP: AN AMERICAN DREAM

Photo courtoisie, Netflix

Seule série de ce palmarès à ne pas être sortie en 2020, elle nécessite quand même le coup d’œil dans la foulée de la publication des mémoires de Mary Trump, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man. Ici, ce sont quatre épisodes (sortis en 2018) qui dressent un portrait de l’homme le plus puissant et le plus critiquable de la planète, Donald Trump. Si le premier épisode nous montre un jeune homme ambitieux relativement sympathique, les trois autres font état de sa personnalité cassante, sans concession, de sa gestion financière déficiente et de sa technique de parler beaucoup pour ne rien dire. C’est assez fascinant, voire malsain, d’assister à l’édification de son empire pas toujours de façon très propre.

Netflix

LITTLE FIRES EVERYWHERE

Photo courtoisie, Amazon Prime

Reese Witherspoon et Kerry Washington se partagent la vedette de cette minisérie adaptée du roman de Celeste Ng qui s’inscrit comme un exemple probant de racisme systémique. Mia, une Afro-Américaine, photographe et mère, emménage dans une maison que lui loue Elena. Mères et filles développent des amitiés. Pensant bien faire, Elena donne un boulot chez elle à Mia. Illustration assez saisissante d’un racisme « bienveillant » perpétuant un clivage entre les classes sociales, entre Noirs et Blancs. Une critique efficace de la société américaine qui mène les deux femmes à entretenir une relation toxique qui aura un impact sur leur quotidien.

Amazon Prime Video

Séries à découvrir

HOLLYWOOD

Photo courtoisie, Netflix

Nouvelle série du prolifique Ryan Murphy qui nous entraîne dans les coulisses du Hollywood des années 40. Sa particularité est de nous laisser planer entre la réalité et la fiction puisque certains des protagonistes ont réellement existé. Industrie qui fait rêver, on en découvre les failles à travers un groupe de jeunes artistes ambitieux dont certains étaient prêts à aller très loin pour connaître la gloire. Les inégalités y sont flagrantes. Le racisme y est abordé tout comme l’homosexualité et les abus de pouvoir. Disons que certains devaient faire des bassesses aujourd’hui reprochables pour espérer briller. Alors que d’autres, plus combatifs, avaient l’impression de contribuer à changer le monde.

Netflix

THE LAST DANCE

Photo courtoisie, Netflix

Il n’est pas nécessaire d’être fan de basketball pour apprécier les qualités de cette série documentaire fascinante. D’abord, pour la richesse des images. Nous avons ici un accès inédit à la saison 1997-1998 alors que Michael Jordan (dont c’était la dernière saison), ses coéquipiers Rodman et Pippen, et les Bulls de Chicago menaient ce sport. Puis pour ses archives nombreuses et ses témoignages diversifiés. Enfin, pour son rythme haletant et son montage serré qui nous gardent accrochés. Une tranche de l’histoire sportive livrée avec une façon de faire moderne.

Netflix

NORMAL PEOPLE

Photo courtoisie, GEM

Cette série irlandaise est rapidement devenue un coup de cœur du confinement et ses jeunes acteurs se sont démarqués par leur charisme. Tout oppose Connell et Marianne. Lui est sportif et populaire, elle solitaire et cassante. Pourtant, ils sont attirés l’un par l’autre. Une relation d’abord discrète s’installe à la fin de l’adolescence. C’est la découverte de l’autre avec authenticité et insécurité. Un côté charnel rarement exploité de cette façon. Puis, cette relation se développe alors que chacun cherche à vivre ses expériences, forge son caractère. Les dialogues de Sally Rooney, que l’on décrit comme la voix des milléniaux, sont très bien tissés, abordant avec finesse les sentiments amoureux et le rapport à l’intimité. Un sujet universel.