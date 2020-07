Surdité et COVID-19: le masque, un obstacle de plus à surmonter

Pour les personnes malentendantes, le masque est un obstacle de plus à surmonter pour arriver à accomplir leurs tâches quotidiennes.

Kim Auclair est sourde de naissance. Elle n’avait pas réalisé quel point elle lisait sur les lèvres avant que le port du masque obligatoire n’entre en vigueur.

«À quel point je lisais sur les lèvres, ça, je n’en avais pas conscience», admet-elle.

La jeune femme a vécu quelques difficultés dans certains commerces de Québec, dont un particulier qui l’a marquée.

«Je demandais de répéter et de répéter et là, j’ai senti une forme de colère. Il y avait deux gardes de sécurité. Celle de droite s’est mise à crier. L’autre s’est mis à répéter plus fort. Donc c’est sûr que j’ai ressenti un inconfort», raconte-t-elle.

Afin d’éviter des incidents de ce genre, Audition Québec à mis su pied un guide à l’attention des commerçants.

On y recommande notamment le port de la visière et du masque muni d’une fenêtre transparente.