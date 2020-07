Une comédie pleine de charme

On connaît surtout Alain Chabat pour ses talents comiques. Mais dans la comédie dramatique #JeSuisLà, qui a pris l’affiche jeudi dans les salles du Québec, le populaire acteur français livre une performance aussi touchante qu’amusante en prêtant ses traits à un restaurateur quinquagénaire en pleine crise existentielle.

Ce nouveau film du réalisateur français Éric Lartigau (La famille Bélier) met donc en scène le personnage de Stéphane (Alain Chabat), le propriétaire d’un restaurant du Pays basque qui mène une petite vie tranquille, entouré de ses deux fils, aujourd’hui adultes.

Séparé de la mère de ses enfants, Stéphane est plongé depuis des années dans une routine qui l’ennuie. Il trouve son restaurant désuet et entretient des relations superficielles avec ses deux grands garçons, qui ne se confient jamais à lui.

Mais un jour, sur un coup de tête, Stéphane décide de s’envoler pour Séoul pour aller rejoindre une jeune artiste-peintre sud-coréenne qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Sauf qu’en arrivant sur place, il s’aperçoit qu’il s’est fait poser un lapin par cette nouvelle flamme. En errant seul dans l’aéroport de Séoul, cet homme qui a peu voyagé dans sa vie découvrira un nouveau monde qui s’offre à lui.

Mélancolie

Rappelant à la fois le film Terminal (pour les scènes se déroulant dans l’aéroport) et la comédie Lost in Translation (pour le choc des cultures auquel fait face le personnage principal), #JeSuisLà se veut une réflexion sur la solitude à l’heure des réseaux sociaux. Pour écrire le scénario de ce sixième long métrage, le réalisateur Éric Lartigau s’est d’ailleurs inspiré d’histoires réelles d’Européens qui se sont rendus en Asie en espérant retrouver des gens rencontrés sur internet, mais qui sont finalement rentrés chez eux bredouilles.

La réussite de cette comédie douce-amère attachante repose en grande partie sur la performance sensible d’Alain Chabat, qui surprend par la sobriété et la sincérité de son jeu. Éric Lartigau a aussi trouvé le bon ton pour raconter cette histoire avec un délicieux mélange de tendresse, de mélancolie et d’humour. Dommage toutefois que la dernière portion du film déçoive quelque peu en prenant un virage plus mélodramatique.

#JeSuisLà

★★★

Une comédie d’Éric Lartigau

Avec Alain Chabat, Doona Bae et Blanche Gardin. À l’affiche.