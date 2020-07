«White Riot» : contre le racisme

Londres, 1975. Le National Front, parti d’extrême droite, a le vent dans les voiles. Le politicien Enoch Powell, membre du Parlement, se déchaîne contre les Noirs et autres minorités qui menacent d’envahir le Royaume-Uni. En 1976, Eric Clapton, saoul sur la scène de Birmingham, explique que le pays est en passe de devenir «une colonie noire». David Bowie se lance dans une tirade comparant Adolf Hitler à une vedette de rock.

Le racisme ordinaire, évident, institutionnel, est partout. Le photographe Red Saunders publie, avec d’autres artistes, une lettre ouverte prenant Rod Stewart à partie et lui demandant de combattre le racisme. Le mouvement Rock Against Racism (RAR) vient de naître. Rapidement, des citoyens ordinaires se joignent au mouvement. Un premier concert, suivi de la publication d’un magazine, donne au mouvement une visibilité accrue. Les groupes The Clash et Steel Pulse se joignent à ce combat, offrant un concert à Londres en 1978 après une marche contre le racisme à laquelle participent 100 000 personnes.

Mélangeant entrevues et documents d’époque, la réalisatrice Rubika Shah décortique les raisons de cette xénophobie, née du passé colonisateur britannique. Elle prend soin également d’interroger les membres du RAR, de montrer leurs actions, saisissant ainsi l’atmosphère de cette époque chargée de promesses.

Mais, ce faisant, la cinéaste dont le «White Riot» a remporté plusieurs prix, parle aussi d’aujourd’hui. Car les arguments sont les mêmes pour se débarrasser de personnes dont la couleur de la peau est plus sombre. Chômage, immigration, invasion... les discours, hier comme aujourd’hui, dénotent une peur irrationnelle de l’autre. En s’attardant sur les actions concrètes de RAR, Rubika Shah montre également que des citoyens ordinaires peuvent, rapidement et sans moyens, s’engager et faire une différence.

Avec un style visuel – archives en noir et blanc, animations, etc. - qui capte et retient l’attention, la réalisatrice entraîne le cinéphile dans cette époque méconnue ou oubliée et crée une œuvre troublante d’actualité.