11 choses à faire à Sutton (en plus d’aller à Mont Sutton)

Au cœur des Cantons-de-l’Est, le village de Sutton est bien connu pour sa station Mont Sutton, qui attire les amateurs de ski et de vélo de montagne, selon les saisons. Si la station vaut absolument le déplacement pour ces deux grands classiques, il y a plusieurs autres attraits à découvrir dans les environs.

Voici 11 des nombreuses choses à faire cet été dans le charmant village de Sutton:

1. Se baigner à la «marmite aux sorcières»

La «marmite aux sorcières» consiste en une série de petits bassins naturels dans lesquels on peut se rafraîchir, le long de la rivière Sutton. Le site est accessible par le sentier familial Village-Montagne (5 km en tout), qui part du centre-ville et qui est relié au vaste réseau pédestre du Parc d’environnement naturel de Sutton.

2. S’offrir un café sur la terrasse du Cafetier

À la fois microbrûlerie et bistrot, le Cafetier est une valeur sûre pour un bon espresso, un bon smoothie, un bon jus frais ou un bon petit-déjeuner. On y sert aussi des soupes, des sandwichs et des salades. La terrasse est prisée et agréable et donne directement sur la rue principale.

3. Pique-niquer avec des (bébés) alpagas

Les habituelles visites guidées d’Alpagas Sutton sont suspendues en raison de la pandémie, mais les visiteurs sont quand même les bienvenus sur la ferme d’alpagas. Ils pourront faire un tour autoguidé, se promener sur les sentiers et même s’installer avec leur pique-nique dans les aires d’observations. Avis aux intéressés: plusieurs bébés alpagas très mignons sont nés au cours des dernières semaines.

4. Prendre une pinte À L’abordage

Ouverte depuis 2015, la brasserie À L’Abordage se spécialise dans les ales artisanales, qu’il fait bon déguster sur les tables (bien distancées!) de la terrasse. On peut aussi prendre une bouchée: burgers, salades, wraps et autres petits plats figurent sur le menu.

5. Prendre une (autre) pinte à La Brouërie

En plus de ses propres bières, cet établissement (qui est aussi une auberge de 8 chambres) propose une sélection de «broues» des quatre coins de la province, de même que des cidres et des kombuchas québécois. Son menu fait une belle place aux produits locaux.

6. Dormir comme une marmotte dans une tente Bonaventure

Dans la catégorie «prêt-à-camper de luxe», Huttopia Sutton est dur à battre. Son habitation la plus minimaliste, la tente Bonaventure, est parfaite pour les amoureux. On y trouve lit avec duvet, lampes de chevet, mini-frigo, mini-poêle au propane, vaisselle, allumettes, alouette! Il suffit d’apporter sa nourriture... et encore: un café propose pizzas, crêpes, cafés, bières et vins dans le centre d’accueil.

Huttopia Sutton loue aussi des tentes plus grandes et des chalets pour les familles, le tout, au milieu des fougères et des feuillus.

7. Gravir les montagnes du P.E.N.S.

Avec plus de 50 km de sentiers, le Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS) est LE lieu pour aller se dégourdir les jambes à Sutton. Avec leurs vues renommées, les sentiers Round Top et Lac Spruce sont très populaires, mais en ces temps de COVID-19, il est suggéré de choisir autre chose pour éviter les attroupements. Suggestion pour les bons marcheurs? La boucle du Dos d’Orignal (7,3 km), abrupte mais très panoramique.

8. Faire des provisions à la Rumeur affamée

Pour faire des réserves de fromages (locaux ou non), saucissons, pains, viennoiseries et autres produits fins en vue d’un pique-nique, c’est ici qu’on s’arrête. L’enseigne fait des gourmets heureux depuis plus de 20 ans.

9. Essayer le fameux «vélo-volant»

Situé dans le secteur de Glen Sutton, le Diable Vert est pour le moins original. On y découvre des cabanes dans les arbres, des Airstream rutilants et des pods pour passer la nuit, mais aussi un troupeau de vaches Highland, un réseau de sentiers de randonnée, une rivière à descendre en tube et une activité insolite appelée «vélo-volant». Il s’agit d’un parcours de «vélo suspendu» de 1 km, qui se fait à la cime des arbres. À essayer au moins une fois!

10. Faire un crochet par Fleurs et Smoothies Sutton

Dans cette minuscule boutique de la rue principale, on vend des fleurs, des plantes et des smoothies, de même que divers petits objets. Un arrêt à faire juste avant de reprendre la route vers la maison, au cas où on craquerait pour un bouquet de la ferme Floramama!

11. Camper sous les étoiles au sommet de Mont Sutton

On l’a dit, la station Mont Sutton est bien connue pour le ski et le vélo de montagne. Ce que peu de gens savent, c'est qu’il est aussi possible d’y faire du camping sauvage durant l’été. En tout, 17 sites de camping rustique et 2 abris rudimentaires peuvent accueillir les campeurs au sommet de la montagne, sur réservation. Il faut monter à pied. Les détails sont ici .

Rappel COVID-19: il est préférable de vérifier si les sites sont toujours ouverts avant de partir, et sous quelles conditions.