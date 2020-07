22 équipes pour la relance

Plutôt que d’amorcer immédiatement les séries éliminatoires selon le format traditionnel, la NBA a choisi d’intégrer 22 équipes pour la reprise de la saison, soit les huit premières de chaque association en fonction du pourcentage de victoires, et toutes les équipes ayant moins de six matchs de retard sur le huitième rang à la pause du 11 mars. Au total, ce sont neuf clubs de l’Est et 13 de l’Ouest qui participeront à la relance. Chaque équipe jouera huit matchs de classement pour déterminer les têtes de série.

Association de l’Est

Bucks de Milwaukee

(53-12 -,815)

Après s’être inclinés en finale d’association aux mains des Raptors le printemps dernier, les Bucks ont poursuivi sur leur lancée en saison régulière grâce à l’apport de Giannis Antetokounmpo, le joueur par excellence en 2018-2019. Lorsque la pandémie a éclaté, les Bucks étaient en voie d’établir un record de franchise de 67 victoires.

Raptors de Toronto

(46-18 - ,719)

Sans Kahwi Leonard et Danny Green, partis sous d’autres cieux, les Raptors ont surpris la planète NBA en se faufilant au 2e rang de leur association. Ils ont aussi pris la 2e place pour l’efficacité en défensive. Fort d’un nouveau contrat, Pascal Siakam a prouvé qu’il n’était pas un feu de paille, et le vétéran Kyle Lowry connaissait l’une de ses meilleures saisons en carrière. Blessé en février, Marc Gasol sera de retour en santé pour la relance. Les Raptors peuvent rêver à remporter un 2e titre consécutif.

Celtics de Boston

(43-21 - ,672)

Malgré plusieurs blessures et le départ de cinq joueurs, dont Kyrie Irving, les Celtics ont effectué un retour parmi les puissances de l’Est. La contribution de Jaylen Brown et de Jayson Tatum a été importante et elle le sera encore davantage pendant la reprise.

Heat de Miami

(41-24 -,631)

Si les Raptors ont surpris, c’est encore plus vrai dans le cas du Heat, qui a émergé de nulle part. Bam Adebayo, Kendrick Nunn et Tyler Herro ont fortement contribué aux succès du club qui pourrait faire des dommages à Orlando. Le Heat a acquis le vétéran et trois fois champion de la NBA, Andre Iguodala, avant la date limite des transactions.

Pacers de l’Indiana

(39-26 - ,600)

Personne ne donnait cher de la peau des Pacers après un départ atroce de 0-3, mais leur victoire du 30 octobre à Brooklyn a semblé injecter une dose de confiance aux troupes qui ont ensuite remporté sept de leurs huit matchs suivants. À leur première saison en Indiana, Malcolm Brogdon et T.J. Warren se sont fait de nouveaux amis.

76ers de Philadelphie

(39-26 - ,600)

Le meneur Ben Simmons pourrait jouer au poste d’ailier fort à la reprise tandis que Shake Milton serait titularisé comme meneur. Les 76ers devront aussi compter sur de meilleures performances de la part d’Al Horford, qui avait signé un lucratif contrat de 109 M$ comme agent libre l’été passé.

Nets de Brooklyn

(30-34 - ,469)

Les Nets ont joué de malchance alors que leurs vedettes offensives Kevin Durant et Kyrie Irving ont passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Durant n’a disputé aucune partie et ne jouera pas à Orlando. Irving, lui, a été opéré à l’épaule après avoir joué 20 rencontres. Leur effectif de retour comptera seulement 14 joueurs.

Magic d’Orlando

(30-35 - ,462)

Le Québécois Khem Birch, qui évolue au poste de centre, sera à surveiller, lui qui avait participé à 40 rencontres avant l’arrêt. Dépourvu de meneur offensif étoile, le Magic a su rester dans la course aux séries grâce à Markelle Fultz et Nikola Vucevic.

Wizards de Washington

(24-40 - ,375)

En l’absence de John Wall, victime d’une déchirure du tendon d’Achille alors qu’il avait maintenu une moyenne de points de 20,7 en 2018-2019, les Wizards ont tenté tant bien que mal de garder la tête hors de l’eau. Merci à Bradley Beal et à sa constance. Ce dernier a enregistré 56 points dans une défaite crève-cœur de 137-134 contre les Bucks, le 24 février.

Association de l’Ouest

Lakers de Los Angeles

(49-14 - ,778)

Après avoir raté les séries au cours des six saisons précédentes, les Lakers ont pris les grands moyens pour revenir au sommet en remodelant leur alignement. Comptant déjà sur l’illustre Lebron James, les Lakers ont notamment ajouté Anthony Davis et Danny Green. Leur impact a été instantané. Ajoutez à cela un James en pleine possession de ses moyens et vous avez tous les ingrédients d’un club aspirant à la couronne dans la bulle floridienne. Le King vise un titre avec une 3e équipe différente.

Clippers de Los Angeles

(44-20 - ,688)

Les Clippers voulaient sortir de l’ombre des Lakers et ils y sont presque parvenus avant la pause. Menés par Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers peuvent rêver à un premier titre, 36 ans après leur arrivée dans la Cité des anges. Leonard poussera-t-il l’audace à soulever le trophée Larry O’Brien deux ans de suite avec deux clubs différents ?

Nuggets de Denver

(43-22 - ,662)

Deuxièmes dans l’Ouest la saison passée, les Nuggets ont continué à terroriser leurs adversaires cette année. Le Serbe Nikola Jokic s’est élevé au rang de leader tandis que la recrue Michael Porter Jr. a fait la démonstration par moments qu’il pouvait être une future étoile du sport, marquant 25 points le 2 janvier contre l’Indiana.

Jazz de l’Utah

(41-23 - ,641)

Avant que Rudy Gobert contracte le coronavirus, le Jazz était en bonne posture pour obtenir l’avantage du terrain au premier tour éliminatoire. À Orlando, il faudra toutefois un meilleur apport du vétéran Mike Conley, dont la moyenne de points de 13,8 était sa pire en huit ans. À 32 millions par année, c’est cher payé pour une production aussi faible.

Rockets de Houston

(40-24 - ,625)

Les Rockets sont peut-être sixièmes dans l’Ouest, mais ils peuvent compter sur l’un des meilleurs duos du circuit en James Harden et Russell Westbrook. Ils seront sous les projecteurs à Orlando. Les Rockets ont lancé un message aux Lakers en février en les battant sur leur terrain, comme quoi la lutte dans l’Ouest s’annonce intestine.

Mavericks de Dallas

(40-27 - ,597)

Les Mavericks ont joué au-delà des modestes attentes placées envers eux. Ils ont solidifié leur place au 7e échelon, loin devant les Grizzlies, pour se retrouver à seulement un match et demi derrière les Rockets. Ils avaient même surpris les Bucks quelques jours avant Noël. Respectivement à leur deuxième et première saison à Dallas, Luka Doncic et Kristaps Porzingis ont été des facteurs déterminants.

Grizzlies de Memphis

(32-33 - ,492)

Les jeunes Grizzlies se battent pour une place en séries pour la première fois en trois saisons. Ils auront l’un des calendriers les plus difficiles dans la bulle d’Orlando. Quatrième choix au total en 2017, Josh Jackson a gagné un poste de partant après avoir démarré dans la G-League. L’inexpérience des Grizzlies pourrait couper court à leur séjour à Disney.

Trail Blazers de Portland

(29-37 - ,439)

Une saison marquée par les éclopés pour les Trail Blazers. On voit mal comment ils pourront rivaliser avec les puissances du circuit. Certes, ils avaient battu des Raptors décimés le 7 janvier, mais cela n’a pas été suffisant pour les propulser. Ils n’auront que 13 joueurs à leur disposition, dont leur meneur Damian Lillard.

Pelicans de la Nouvelle-Orléans

(28-36 - ,438)

À 3 matchs et demi des Grizzlies et du 8e rang, les Pelicans étaient en feu avant la pause alors qu’ils avaient remporté huit de leurs 13 dernières sorties. Ils ont toutefois eu à jongler avec des blessures à des pièces importantes de leur puzzle, dont Jrue Holiday et Lonzo Ball.

Kings de Sacramento

(28-36 - ,438)

Ralentis par toutes sortes de problèmes de santé, les Kings ont eu de la difficulté à s’imposer durant la campagne. Leur plus important fait d’armes a été une victoire contre les Clippers, à Los Angeles, quelques jours après l’accident mortel en hélicoptère de Kobe Bryant. Retenez le nom de Richaun Holmes.

Spurs de San Antonio

(27-36 - ,429)

Leur séquence record de 22 participations consécutives aux séries de fin de saison est grandement en danger. Au moment de l’arrêt des activités, les Spurs se trouvaient à quatre matchs des Grizzlies et du 8erang. Leur marge d’erreur sera mince en Floride. DeMar DeRozan devra jouer du gros basketball.

Suns de Phoenix

(26-39 - ,400)

Il faudra un miracle pour que les Suns prolongent leur séjour à Disney au-delà du 17 août. Après trois saisons de misère où ils ont fini dans les bas-fonds de l’Ouest, ils ont franchi le cap des 25 gains pour la première fois depuis 2014-2015. Opéré au genou droit en mars, Kelly Oubre Jr a accompagné le club et il pourrait prendre part au programme.