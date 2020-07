Autres temps autres mœurs

J’ai aimé la réponse que vous avez servie à celui qui blâmait une de vos correspondantes pour avoir abandonné son enfant à la naissance pour une vulgaire question d’argent. Lui se vantait d’avoir pris soin de sa fille après le décès de sa femme (la mère) morte subitement alors que l’enfant était en bas âge.

Ce prétentieux se permet de juger une femme qui n’a fait qu’agir dans le sens de ce que la société de l’époque lui commandait. Je peux en parler puisque mon âge correspond à celui de cette femme. À cette époque, la pression sociale était telle qu’aucune fille enceinte hors mariage ne pouvait se permettre de garder son enfant. Qui plus est, la situation financière des filles du temps ne leur permettait pas d’élever un enfant.

À cette époque, je travaillais moi aussi, mais pour la moitié du salaire d’un homme qui était dans le même domaine que moi. Pour le même nombre d’heures, mon frère (17 ans) gagnait 71,00 $ par semaine alors que moi, (18 ans) j’en gagnais 32,00 $. Je rappellerai à ceux et celles qui me lisent que pour justifier un tel écart à l’époque, on argumentait qu’un jeune homme qui sortait sérieusement avec une fille devait gagner plus parce qu’il payait les entrées au cinéma, dans les salles de danse, ainsi que les invitations au restaurant quand il sortait avec une fille.

On oubliait aussi trop facilement que les filles d’alors devaient payer une pension pour habiter chez leurs parents, en plus d’être tenues d’aider financièrement ces derniers pour payer les études de leurs jeunes frères et sœurs. Sans oublier qu’elles devaient aussi assister leur mère dans les travaux domestiques, ce que ne faisaient jamais les garçons. Ce qu’on semble oublier aussi, c’est que ces mêmes filles étaient plus souvent qu’autrement violées par les gars et abandonnées ensuite.

Moi, j’en avais prévenu mes amies. J’avais juré que jamais je ne me présenterais devant ma mère, enceinte. J’aurais mieux aimé me suicider que de vivre une telle humiliation. Comme elles connaissaient la sévérité de ma mère, elles m’ont crue. La vraie raison pour laquelle on ne montrait pas l’enfant à la mère avant de le donner en adoption, c’était justement pour éviter qu’elle fasse le choix de garder ce petit être qu’elle venait de mettre au monde.

Quand j’ai mis mon premier enfant au monde, j’ai abandonné la pratique de la religion catholique qui avait marqué mon enfance et qui m’avait rendu la vie aussi difficile. Vous ne pouvez pas savoir combien j’ai toujours détesté les conseils de ces vieux garçons frustrés, dont ce monsieur semble faire partie.

Très contente que cette mentalité soit révolue

Le portrait que vous dressez de la vie des filles de cette époque donne une bonne idée du chemin que nous avons parcouru depuis. Il serait juste aussi d’ajouter que seules les filles de cette époque payaient le prix des relations sexuelles vécues hors du mariage.

Heureusement que les mentalités ont évolué depuis cette époque de grande noirceur. Sans être parfaite, l’égalité entre les sexes est atteinte dans plusieurs domaines, et la religion n’a plus l’emprise qu’elle avait sur notre société. Ce qui ne doit pas nous empêcher de continuer à rester vigilantes, car les forces rétrogrades rôdent encore.