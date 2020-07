Des pressions pour retourner dans sa résidence?

Une femme de Lanaudière affirme qu’une travailleuse sociale aurait fait pression sur elle pour qu’elle retourne rapidement vivre dans sa résidence pour personnes âgées privée.

Jeannine Durocher vit chez son fils depuis le début de la pandémie de COVID-19, en raison d’une éclosion de cas dans la Résidence Marie-Rose à l'Épiphanie.

Elle compte retourner y vivre, mais pas avant la fin de la pandémie parce qu’elle craint une deuxième vague.

«Je trouve ça ridicule tout ce qui se passe! Il me semble que j'ai le droit d'aller en vacances chez un de mes fils! Et puis après ça, je retournerai chez nous et puis ça finit là», lance la femme de 89 ans.

«Quand la pandémie va baisser, quand on va être sûr que ce sera sécurisé, il n'y aura pas de problèmes qu'elle retourne là-bas», ajoute son fils, Serge Bergeron.

La direction de la résidence privée de Jeannine Durocher ne comprend ce qui motive cette pression et précise que les aînés sont encouragés à sortir et à passer du bon temps hors de la résidence.

«Il faut démêler les choses parce que la travailleuse sociale qui travaille pour le CLSC ne travaille pas pour notre résidence, précise la porte-parole de la Résidence Marie-Rose, Jessica Lambert Fandal. Donc, on ne sait pas ce qu'il se passe entre madame et sa travailleuse sociale, mais ce sont vraiment ces deux entités-là qu'il faudrait aller voir».

Mises au fait de la situation par TVA Nouvelles, les autorités de la santé de Lanaudière ont décidé d'appeler la famille. Un suivi devrait aussi être fait avec les personnes associées au dossier pour faire la lumière sur cette affaire.