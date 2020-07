Éclosion dans un gym de Terrebonne

Deux employés d’un centre d’entraînement de Lanaudière ainsi que huit clients ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 dans les 10 derniers jours.

Dans un courriel envoyé aux membres du gym Nautilus Plus, vendredi, la succursale de Terrebonne demande à tous ceux qui ont fréquenté le centre entre le 10 et 20 juillet de passer un test de dépistage.

« En collaboration avec la direction de santé publique de Lanaudière, nous avons évalué la situation et nous ne pouvons exclure que d’autres personnes aient pu être exposées au virus », peut-on lire dans le courriel, dont Le Journal a obtenu copie.

« Les personnes désignées comme contacts par les cas index ont été rejointes bien avant le 24 juillet, a assuré le CISSS de Lanaudière. C’est en faisant de façon méticuleuse cette recherche des cas et contacts que l’on peut analyser la situation et décider si nous faisons un appel préventif plus large au dépistage, d’où la lettre du 24 juillet [envoyée par Nautilus Plus]. »

Le centre d’entraînement Nautilus Plus concerné n’a pas retourné notre demande d’entrevue dimanche.

La situation au Québec

Selon les plus récentes données de la santé publique, le nombre de cas continue de grimper au Québec.

Ce sont 169 nouvelles personnes infectées qui se sont ajoutées dimanche, ce qui porte le nombre total à 58 583.

Un nouveau décès a aussi été enregistré dimanche pour un total de 5667.

Le nombre d’hospitalisations a quant à lui diminué de neuf, pour atteindre un cumul de 197.

Parmi les personnes hospitalisées, 10 se trouvent aux soins intensifs, soit une diminution de deux par rapport à la veille.

Le 24 juillet, un total de 16 387 prélèvements ont été réalisés.

​Pour passer un test de dépistage à Terrebonne, vous pouvez prendre un rendez-vous en composant le 1 877 644-4545. Vous pourrez aussi obtenir un dépistage sans rendez-vous en vous présentant à l’extérieur du Pavillon Desrosiers-Langlois de Terrebonne, situé sur le terrain de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, tous les jours, entre 10 h et 18 h.

