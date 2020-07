L’appel à l’aide d’une jeune inconnue entendu sur le web

Une enseignante de Terrebonne et sa fille de 11 ans ont réussi à sauver une jeune inconnue du Nouveau-Brunswick qui voulait s'enlever la vie, après avoir réagi rapidement à son cri du cœur lancé sur les réseaux sociaux.

« Emma a eu le réflexe de se dire que c’était un appel au secours et que c’était sérieux. On en a déjà parlé ici. [...] La santé mentale, l’intimidation, ce sont des choses qui doivent être dénoncées. Ce n’est pas “stooler” d’en parler, c’est de faire son devoir de citoyen », mentionne Caroline Thériault, fière de la réaction de sa fille.

Jeudi soir en arrivant chez elle vers 23 h 30, la maman d’Emma Desmeules, 11 ans, a vu que sa fille l’attendait sur le pas de la porte, l’air sérieux.

« À cette heure-là, pourtant, elle est censée être couchée, précise-t-elle, et elle n’est pas censée flâner sur internet ».

Or, la jeune fille venait de visionner, sur le réseau social TikTok, le cri du cœur d’une jeune inconnue anonyme, qui disait en anglais vouloir mettre fin à ses jours à minuit le soir même.

« Je me disais qu’au pire, je serais dans le trouble. Je me suis dit “la vidéo est sérieuse, je vais la montrer à ma mère et il y aura peut-être des conséquences, mais au moins j’aurai fait la bonne chose” », relate Emma.

Ensemble, elles ont décidé d’appeler la police, même si les autres membres de la famille ne semblaient pas aussi persuadés que ça en valait la peine, croyant qu’il serait impossible de retrouver la jeune, s’il s’agissait bel et bien d’un appel à l’aide.

Transmis à la GRC

Leur signalement a été pris « très au sérieux » par la police de Terrebonne, qui a retonti chez la famille pour en apprendre davantage sur la jeune inconnue.

Ne sachant pas d’où provenait la vidéo, la police a rapidement transféré l’enquête à la Gendarmerie royale du Canada, qui a été en mesure de trouver la jeune fille de 14 ans au Nouveau-Brunswick.

« Vu que c’est [une heure] plus tard dans les Maritimes, les policiers sont arrivés à temps. Elle a dû être hospitalisée. C’était une plainte fondée, elle était réellement en danger », souligne Mme Thériault.

La jeune Acadienne est maintenant en sécurité à l’hôpital, ont-elles appris vendredi, à leur plus grand soulagement.

6000 personnes

« La policière m’a dit qu’il y a 6000 personnes qui ont vu le clip, et que personne n’a appelé. C’est souvent ça, les gens pensent que ce n’est pas vrai. “C’est juste internet, c’est du show” », déplore la maman.

Enseignante à la polyvalente Armand-Corbeil de Terrebonne, Caroline Thériault croit qu’il faudrait sensibiliser les jeunes à ce genre de situation en plus d’inciter les parents à être plus à l’écoute.

« On devrait être plus à l’affût, et être plus compréhensif quand nos enfants nous parlent de situations comme celle-là, de ne pas juste se dire “ça me cause du trouble d’appeler la police”, ajoute-t-elle. Il faut s’impliquer et prendre ça au sérieux. »

Qu’est-ce que TikTok ?

TikTok est une application mobile très populaire auprès des jeunes où les utilisateurs interagissent entre eux au travers de vidéos créatives de courte durée.

Souvent humoristiques, ces petites capsules de mises en scène, de chorégraphies ou de vidéos de type lip-sync utilisent la chanson populaire du moment.

Lorsqu’un « trend » – c’est-à-dire une tendance – gagne en popularité, les utilisateurs se donnent le défi de tenter de le reproduire, en y ajoutant leur grain de sel.

Créé en 2016 en Chine, ce réseau social compte plus de 500 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, selon les plus récentes données publiées par le South China Morning Post.

Besoin d’aide ? Il est possible de contacter Tel-jeunes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1 800 263-2266.