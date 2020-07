Le basketball est de retour: Les Raptors à la défense de leur titre

Nombreux étaient les observateurs qui croyaient peu aux chances des Raptors de Toronto de récidiver en séries éliminatoires avant le début de la campagne. Après tout, l’équipe avait perdu au cours de l’été les services de Kawhi Leonard et Danny Green, deux pièces maîtresses importantes dans la conquête historique. Or, la troupe de Nick Nurse avait fait taire ses détracteurs avant l’interruption du calendrier. Elle tentera de poursuivre dans cette voie à Orlando.

Deuxièmes de la Conférence de l’Est lorsque la pandémie a frappé dans la NBA, le 11 mars, les Torontois pourront améliorer leur sort lors des huit rencontres de classement prévues avant le début des séries éliminatoires. Ce court calendrier aura été précédé d’une série de trois rendez-vous amicaux.

Les Raptors, dont la fiche de 46-18 est la troisième meilleure de toute la ligue, n’auront pas la tâche facile puisqu’ils se retrouvent à six matchs et demi des Bucks de Milwaukee et de la tête dans l’Est.

Les deux clubs s’étaient d’ailleurs affrontés en finale d’association, le printemps dernier, avec un dénouement à l’avantage des Raptors en six rencontres.

« [...] Si les gens ne pensent pas qu’on peut faire beaucoup de choses cette année, on va juste leur montrer, et le fait d’avoir gagné, c’est un avantage pour nous », clamait haut et fort l’ailier Pascal Siakam lors du camp d’entraînement tenu en octobre dernier au PEPS de l’Université Laval.

Un doublé difficile

Mais si l’équipe canadienne veut répéter l’exploit de conquérir la planète NBA, elle devra écarter de son chemin de grandes puissances comme les Bucks, les Lakers et les Clippers de Los Angeles, les Celtics de Boston et les Rockets de Houston, qui comptent sur le meilleur marqueur en James Harden.

« Nous croyons en nous. Nous avons l’expérience et nous avons déjà l’état d’esprit de championnat. Nous avons la confiance. C’est le temps d’aller sur le terrain et de travailler, et comme je l’ai dit, nous sommes prêts », soulignait récemment le vétéran Serge Ibaka, qui a diverti les internautes pendant le confinement avec des capsules culinaires.

Un long parcours éliminatoire signifierait qu’Ibaka et ses coéquipiers passeraient plus de trois mois en Floride.

« Tout ce qui s’est passé la saison dernière est terminé. Il faut se mettre dans l’esprit d’être prêts pour celle-ci. Nous savons que ça va être difficile. Tout le monde va vouloir notre peau, vu que nous sommes les champions. Nous devons donc être prêts », a-t-il assuré.

L’apport du joueur étoile Kyle Lowry, qui connaissait l’une de ses meilleures campagnes avant la pause avec une moyenne de 19,7 points, sera indispensable.

« Je pense que les Raptors sont clairement l’équipe de Kyle. Il est très impliqué. Et il est très intelligent. On est entre de bonnes mains avec lui comme leader », a vanté l’entraîneur-chef Nick Nurse.

Gasol en forme

Les Raptors pourront compter sur un Marc Gasol en santé après que ce dernier a raté 28 rencontres de saison régulière en raison d’une élongation à l’arrière de la cuisse.

Après une année 2019 faste où il a remporté les grands honneurs dans le maillot torontois, et la Coupe du monde avec la sélection espagnole, l’athlète de 35 ans a encore faim.

« Nous sommes tous ici pour un seul but : gagner la bague. N’importe quoi d’autre que cela présentement n’est pas important. Quand tu t’engages à venir [dans la bulle à Orlando] et à jouer, nous sommes tous ici pour une raison et c’est pour l’envie de gagner », a dit Gasol, qui a amélioré sa condition physique en confinement dans son pays, perdant notamment quelques livres.

Puisque les familles ne seront pas autorisées à intégrer le complexe de Disney avant la deuxième ronde des séries à la fin août, les Raptors ont fait encadrer les photos de celles-ci dans les chambres d’hôtel des joueurs afin qu’ils trouvent un peu de réconfort dans cette séparation inhabituelle.

« C’est très significatif. C’est vraiment un beau geste de l’organisation. C’est sûr que je m’ennuie de mon garçon, tous les jours. Mais plus tard il va comprendre ce que son papa fait comme travail », a commenté la recrue Terence Davis, qui a inscrit en moyenne 7,7 points par match cette saison.

♦ Premier match le samedi 1er août, 20 h 30 (HNE), contre les Lakers.

Une couverture médiatique très coûteuse

Ce ne sont pas seulement les joueurs et les membres du personnel des 22 formations qui font partie de la bulle de Disney. Les membres des médias aussi.

Mais n’entre pas qui veut dans cet environnement aseptisé. En joignant l’aventure, les reporters ont accepté de délaisser une partie de leur vie privée en raison des contraintes auxquelles ils doivent se livrer.

Les médias affectés à la couverture du retour ont été divisés en deux groupes par la NBA. Le premier groupe comprend une douzaine de représentants de médias nationaux qui auront accès aux matchs et aux entraînements tout en respectant la distanciation physique. Il s’agira du seul groupe de journalistes à vivre les points de presse en personne.

Ceux du deuxième groupe devront se contenter d’assister aux matchs dans une section des gradins bien spécifique et de poser leurs questions de manière virtuelle. Contrairement à leurs collègues du premier groupe, ils n’auront pas accès aux entraînements.

Quarantaine d’une semaine

Les journalistes du premier tiers devaient s’isoler sept jours dans leur chambre d’hôtel à leur arrivée à Orlando après avoir reçu une trousse d’accueil qui comprenait notamment des masques, des serviettes désinfectantes, un thermomètre et un détecteur de distanciation physique.

Cette couverture spéciale se fait à grands frais pour les entreprises de presse alors qu’elles doivent chacune débourser 550 $ US par jour pour l’hébergement, les repas, le transport et les tests quotidiens à la COVID-19.

La NBA encourage fortement les médias du groupe 1 à ce que le journaliste déployé demeure dans la bulle pour l’ensemble des activités, sans quoi le coût de changement de correspondant coûtera environ 4000 $ au début septembre.

Considérant que la finale peut s’étirer jusqu’au 13 octobre, un journaliste pourrait devoir passer plus de 90 jours dans la bulle au coût approximatif total de 51 700 $ US.

« Professionnellement, il y a un énorme avantage à être dans la bulle. Les reporters peuvent assister aux pratiques. Ils peuvent demander des entretiens en tête-à-tête, même s’ils doivent être réalisés à distance [...]

« Les sièges de presse pour les matchs sont proches du court, ce qui, dans un stade vide, garantit presque que les médias verront et entendront des choses qu’ils n’auraient jamais pu espérer entendre auparavant, lesquelles peuvent toutes être livrées aux lecteurs », écrivait Chris Mannix, du Sports Illustrated, dans sa chronique du 14 juillet.

En chiffres

16

Le format des séries demeure inchangé à 16 équipes. Les sept premières équipes de chaque association pour les séries seront déterminées au pourcentage de victoires. Si la huitième position détient moins de quatre matchs d’avance sur la neuvième position, il y aura duel entre ces deux équipes à double (8e) et simple élimination (9e).

37

Chaque équipe a amené 37 personnes dans la bulle, nous a confirmé un responsable des communications chez les Raptors, un nombre beaucoup moins élevé qu’en temps normal. Du lot, il y a 20 places assignées au personnel. Dans le cas des Raptors, on parle de 15 personnes parmi les entraîneurs et le personnel médical. Le président Masai Ujiri, le directeur général Bobby Webster, un agent de sécurité, un gérant de l’équipement et un responsable des communications complètent le tableau.

14

La loterie du repêchage comprendra 14 équipes, soit les huit ne participant pas à la relance et les six qui ont été éliminées à l’issue des rencontres de classement. La date prévue est le 25 août.

150

Le montant que la NBA doit payer pour séjourner pendant trois mois au complexe de Disney s’élève à 150 millions $, selon le réseau ESPN. En plus des installations sportives, ce coût inclut l’hébergement de plus de 1500 personnes ainsi que les repas quotidiens, les tests réguliers à la COVID-19, l’équipement médical, le transport et la sécurité. La NBA estime qu’elle perdra plus d’un milliard de dollars, notamment en raison de l’absence de revenus dans la vente de billets.

220

C’est la grandeur en acres du complexe ESPN Wide World of Sports d’Orlando où les 22 équipes effectueront leur retour au jeu. Celui-ci comprend plusieurs centres intérieurs, des terrains de soccer, de baseball et de football ainsi qu’une piste d’athlétisme et un parcours de golf.

Calendrier des Raptors

Samedi 1er août 20 h 30

c. Los Angeles (Lakers)

Lundi 3 août 13 h 30

c. Miami

Mercredi 5 août 20 h

c. Orlando

Vendredi 7 août 21 h

c. Boston

Dimanche 9 août 14 h

c. Memphis

Lundi 10 août 18 h 30

c. Milwaukee

Mercredi 12 août 18 h 30

c. Philadelphie

Vendredi 14 août (heure à déterminer)

c. Denver