Orford vu du ciel

Il est cinq heures du matin. Je suis en direction de l’aéroport de Bromont pour rejoindre mon ami, Éric. Pilote de Cessna, il s’est porté volontaire pour m’accompagner. On jase brièvement et il inspecte notre engin. Un Cessna 152. À bord, nous sommes bien à l’étroit. Étrangement, une fois en vol, l’espace du cockpit devient plus confortable. Des bancs de brouillard flottent ici et là dans les Cantons-de-l’Est. Le soleil levant les dissipe à vue d’œil. Fait étonnant, le vent est très chaud. Il doit bien faire 30 degrés Celsius en altitude, mais voler la fenêtre ouverte est agréable et me donne un sentiment de liberté. Éric m’indique quelques repères géographiques pour me situer. Le mont Orford, du haut de ses 850 m, est magnifique. Je lui demande de voler à une altitude plus basse. Je photographie le sommet que j’ai eu tant de mal à gravir le week-end précédent...

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 70-200mm f/4L IS USM

Exposition : 1/320 s à f/5.6

ISO : 320