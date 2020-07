Saison terminée pour Justin Verlander?

La saison du lanceur étoile des Astros de Houston Justin Verlander serait déjà terminée en raison d’une blessure au coude.

C’est du moins ce qu’a rapporté le quotidien Houston Chronicle dimanche. L’équipe devrait annoncer le tout bientôt.

L’artilleur droitier de 37 ans avait signé la victoire lors du tout premier match des siens, vendredi, ne concédant que deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail dans une victoire de 8 à 2 face aux Mariners de Seattle.

Verlander a été opéré à l’aine au mois de mars. Il s’est également blessé au dos lors du camp d’entraînement.

L’Américain a remporté son deuxième trophée Cy-Young en carrière, en 2019, en vertu d’une fiche de 21-6 en 34 départs. Il a également montré une moyenne de points mérités de 2,58.

Également nommé lanceur de l’année dans la Ligue américaine en 2011, le droitier, qui évoluait à l’époque avec les Tigers de Detroit, avait par ailleurs ajouté le titre de joueur par excellence.