57 000 nouveaux cas et près de 680 morts en 24h aux États-Unis

Les États-Unis ont enregistré, lundi, un peu plus de 57 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en une journée ainsi que 679 morts supplémentaires, selon le comptage à 20h30 de l’Université Johns Hopkins.

Ce bilan journalier est légèrement inférieur à ceux enregistrés ces derniers jours.

Durant douze jours consécutifs, jusqu’à dimanche, les nouvelles infections aux 24 heures ont dépassé les 60 000 (dont trois jours à plus de 70 000). Et en fin de semaine dernière, le nombre de morts recensés avait dépassé la barre des 1000 décès quatre jours de suite, ce qui n’était pas arrivé depuis la fin mai.

La légère baisse enregistrée dimanche et lundi pourrait être due aux remontées des autorités sanitaires locales, ralenties le week-end.

Le nombre total de cas de COVID-19 diagnostiqués aux États-Unis dépasse les 4,28 millions (dont 1,32 personne déclarée guérie), et le pays déplore plus de 147 500 morts depuis le début de la pandémie, ce qui en fait de loin le pays le plus endeuillé au monde.

Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les États-Unis voient, depuis plusieurs semaines, l’épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l’ouest du pays.