Elle se fait voler deux chiots pendant une journée et demie

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX | La propriétaire d'un chenil à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a eu une très mauvaise surprise en fin de semaine.

Non seulement elle a constaté que ses chiens, à qui on avait donné de la nourriture bas de gamme, avaient tous été malades, mais en plus, deux chiots de cinq semaines avaient été volés. Ceux-ci ont heureusement pu être retrouvés.

La mésaventure de la propriétaire du chenil de la montagne, Marie-Ève Drouin, s'est amorcée samedi soir.

«À 17 heures, j’étais [au chenil] avec des invités. Je suis partie et en revenant vers 20 heures pour nourrir [les chiens], j’ai constaté qu’il me manquait deux chiots et que les chiens avaient tous été nourris avec ce qu'il y a de moins cher sur le marché; les animaux ont d'ailleurs été malades», a-t-elle raconté à TVA Nouvelles.

Or, les deux chiots dérobés, Merlin et Neige, sont âgés de cinq semaines seulement, augmentant l'inquiétude de Mme Drouin. Normalement, les chiens quittent leur mère à partir de 10 semaines.

«C’était le branlement de combat. Le soir, j'étais chez ma mère en train de pleurer ma vie, c'était la fin du monde pour moi. C'est comme mes enfants, c'est comme si on prend un enfant, on l’enlève de sa famille, on le nourri avec ce qu'il y a de plus cochonnerie sur terre... c'est comme ça que je me suis sentie, bafouée dans ce que j'aime», a exprimé Mme Drouin avec émotion.

Quelques heures plus tard, la propriétaire du chenil a informé les policiers et a publié un message sur les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver les deux chiots.

«J'ai envoyé ça sur Facebook. La magie a opéré. J'ai eu plus de 80 000 personnes qui ont vu ma publication», a-t-elle raconté.

Tout porte à croire que son message a été entendu. «Quand je suis arrivée à 7 h 30 ce matin (lundi), j'ai trouvé mes deux chiots dans mon entrée dans une petite cage de chats. Ils avaient de l'eau et de la nourriture. J'étais contente qu'ils reviennent proches de leur maman», s'est enthousiasmée Marie-Ève Drouin.

«Ce n’était pas des gens qui étaient mal intentionnés, parce que les chiots ne seraient jamais revenus sinon! Je voyais bien qu'ils pensaient que les chiens n’étaient pas nourris, ils voulaient bien faire, mais s’ils m’avaient contacté tout simplement pour venir voir avec moi à quel point c'est ma passion, ils auraient changé d'idée», a-t-elle ajouté.

Pour l'instant, la propriétaire du chenil ignore qui a pu commettre ce geste, mais elle se concentre sur le positif : les chiots sont de retour, en santé et elle compte sécuriser l'endroit pour éviter une autre situation semblable.