Intimidation de journalistes: de potentielles conséquences graves

Les gestes commis à l’endroit de deux journalistes de TVA, lors de manifestations anti-masques ce week-end, font beaucoup réagir au Québec, dont la vice-première ministre qui dénonce haut et fort ce genre de comportement.

«Ce n’est pas acceptable, [...] on ne peut pas tolérer des situations comme ça», a martelé Geneviève Guilbeault, en point de presse, dénonçant le «mépris» dont certains manifestants anti-masque ont fait preuve envers des journalistes dans les derniers jours.

Rappelons que lors d’une manifestation contre le port du masque obligatoire, à Montréal, le journaliste de TVA, Yves Poirier, a été la cible d’insultes et d’intimidation, de la part de manifestants. Ce dernier a même reçu une canette de bière au visage.

Photo Twitter, Kariane Bourassa

Un scénario semblable, quoique moins violent, s’est reproduit le lendemain pour une journaliste du même média, Kariane Bourassa. Lors d’un reportage, celle-ci a été «câlinée» sans consentement et prise à la taille par deux hommes qui ne portaient pas le masque alors qu’elle tentait de respecter les règles de la santé publique.

«Indécent, stupide et crétin»

«C’est très inquiétant, désolant et inadmissible. En ce moment, au Québec, il y a une ambiance de hargne et de non-respect envers les journalistes qui est le fait d’une minorité de personne, mais de plus en plus bruyante», déplore le vice-président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Jean-Thomas Léveillé.

D’après lui, lorsque des situations comme celles de ce week-end se produisent, ce n’est pas seulement le journaliste qui subit l’intimidation qui doit vivre avec les conséquences de celle-ci, mais toute la population.

«En plus d’une agression, ça devient une tentative de nuire au droit du public à l’information. Et s’il y a quelque chose d’important ces temps-ci, c’est bien l’information», affirme-t-il.

«C’est indécent, stupide et crétin», lance de son côté l’avocat et animateur de QUB radio, François-David Bernier, au sujet des événements qui ont été filmés en direct.

Voie de fait armée, tentative de blesser autrui et agression sexuelle : tous ces chefs d’accusation pourraient être déposés contre l’un ou l’autre des individus fautifs, tout dépendant de leur implication dans les événements de ce week-end, assure Me Bernier.

Un droit fondamental

L’intimidation pure et simple d’un journaliste est d'ailleurs lourdement punie par le Code criminel. Quiconque est reconnu coupable de cet acte est passible d'une peine maximale de 14 ans de prison.

«La liberté de presse est un droit fondamental qui est très important de sauvegarder. S’il est bafoué, il peut causer beaucoup de tort au système, c’est pourquoi ce genre d’intimidation est lourdement puni», indique l’avocat, précisant toutefois qu’il serait peu probable que les individus concernés écopent de 14 ans de prison.

Me Bernier croit qu’il y a «définitivement» matière à poursuites au criminel et encourage les deux journalistes à porter plainte.

«Si en plus ils avaient contracté la COVID-19 à cause de ces personnes, ils pourraient y avoir des accusations de voies de fait grave», ajoute-t-il.

Aux dernières nouvelles, la journaliste de TVA Kariane Bourassa était en discussion avec ses avocats au sujet de l’intimidation qu’elle a subie dimanche.