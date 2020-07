Le CH pense déjà à la prochaine saison

Le tournoi éliminatoire n’est pas encore commencé à Toronto que le Canadien pense déjà à sa prochaine saison. Dans une missive envoyée à ses détenteurs de billets, l’organisation annonce le début de sa campagne de renouvellement selon le scénario d’une saison complète.

Bien que les abonnés soient soulagés par un gel des tarifs, ils doivent sélectionner des options de paiement avant la mi-août. Dans tous les cas, on leur demande d’acquitter une partie du montant de la facture comme par le passé.

La LNH a annoncé qu’elle planche sur un calendrier 2020-2021 complet même si elle doit repousser le lancement à novembre ou décembre.

C’est d’ailleurs pourquoi dans les choix proposés, le Canadien permet aux détenteurs la possibilité de payer 10 % du solde et d’acquitter la balance du montant final lorsque la ligue annoncera officiellement le début de la prochaine saison.

Flexibilité

En vue de la prochaine campagne, le Tricolore a mis sur pied un système de versements mensuels exigeant 10 % de la somme dès maintenant. Les paiements seront étalés à partir du mois de lancement des activités.

« En raison des circonstances actuelles de la COVID-19, on donne une plus grande flexibilité à nos abonnés, a indiqué Vincent Lucier, vice-président aux ventes et développement du Canadien. L’option de payer pour l’instant 10 % de la facture de la prochaine saison est populaire. »

Au printemps, le CH avait offert à ses détenteurs un remboursement ou un crédit majoré de 50 % des quatre matchs restants au Centre Bell avant la suspension du jeu. Selon Lucier, la « grande majorité » d’entre eux ont choisi le crédit.

Le Canadien travaille sur le scénario d’une ouverture complète du Centre Bell. Il rectifierait le tir selon les exigences de la Direction de santé publique à l’automne.