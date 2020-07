Les frères Tadros sont des experts

On a beaucoup parlé récemment des opinions divertissantes de Lucie Laurier ou Georges Laraque sur les vaccins, la COVID-19, etc.

Mais on n’a pas encore braqué nos projecteurs sur deux vedettes québécoises qui se distinguent par l’originalité de leurs propos. Et j’ai nommé les frères Tadros, les jumeaux chanteurs Éric et Daniel.

Éveillez-vous !

Sur leurs pages Facebook, on trouve plein de réflexions que je partage ici avec vous (sans corriger leurs fautes).

« QUELQUES MENSONGES QUE NOUS AVONS CRUES DE NOS GOUVERNEMENTS : 2020 Crise du Corona virus. 2003 “Weapons of mass destruction’’ en Iraq. 1972 Scandale Watergate. 1962 La crise des missiles Cubain. 1939 La propagande Nazi contre les juifs ».

Oui, oui, Mesdames et Messieurs, ils osent comparer Arruda et Goebbels... Quand un internaute leur suggère : « Tu pourrais rajouter l’assassinat de Kennedy et les tours du 11 septembre 2001 », notre ami Tadros répond : « Oui, mais la liste serait trop longue ».

Voici ce qu’ils publient sans point, sans virgule : « Des gens masqués partout pendant l’été pour une grippe moins dangereuse que l’influenza pendant que le gouvernement qui essaye de se donner tous les pouvoir illimités lui permettant d’écraser la charte des droits et libertés pour inoculer à tout le monde un vaccin conçu avant l’isolement du virus menace quelqu’un qui veut un beigne d’amendes de 6000 $ pour refus de couvrir son nez alors que le masque est supposé retenir les gouttelettes de postillons...man, j’imagine à peine la volonté que ça prend pour ne pas devenir complotiste en ce moment! »

Moi aussi, j’ai de la peine à imaginer ça.

« Éveillez-vous et parlons en adultes avec les preuves que cette GRIPPE pimpée et accompagnée d’une grosse campagne de relation de presse mondiale vous a bernée crossée, flouée !! »

Je ne savais pas que les frères Tadros détenaient un doctorat en épidémiologie, mais, dans leurs vidéos, ils s’exclament : « Vous êtes tous brainwashés, c’est une grippe comme n’importe quelle autre. Les autres grippes, avez-vous mis des masques ? ».

Mais pourquoi donc le gouvernement nous impose-t-il ce masque inutile ? « Parce que, READ MY LIPS, c’est un agenda po.li.ti.que. Les pays globalisés cherchent l’intérêt de l’argent.

Il veulent sortir Trump car c’est le seul qui ne suit pas les intérêts des globalistes ».

Me semble que c’est clair !

Les frères Tadros encouragent les commerçants à porter plainte contre le Dr Horracio Arruda aux petites créances « pour pertes de revenues et jouissance causés par des mesures non nécessaires et abusives ».

Ils nous encouragent à porter plainte au Protecteur du citoyen « pour l’obligation de porter un masque ».

Ils proposent d’écrire à la mairesse de Montréal Valérie Plante (en donnant son adresse) avec le message suivant : « Madame La mairesse je préférerais que vous portez une muselière au lieu de votre masque ».

Et si un internaute s’avise de leur écrire : « Désolé, mais vous êtes ridicules. Informez vous ! Il y a une PANDÉMIE MONDIALE ! », les Tadros lui répondent : « Lol sort ta tête du sable ».

Fais tes recherches

Mais j’avoue que la phrase des frères Tadros qui m’a le plus touchée est la suivante : « Ton masque arrête le virus autant que ton t-shirt arrête les balles ».

Ça, les amis, c’est de la réflexion !