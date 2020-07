Les zéros du samedi

Tous les journalistes ont un reportage qui les a particulièrement marqués. Ça peut être un fait divers particulièrement éprouvant ou un reportage surréaliste.

Moi, c’est quand je suis allé, pour l’émission Les Francs-Tireurs, à Télé-Québec rencontrer un petit couple sado-maso qui vivait dans un village perdu.

Beau toutou

Ces deux swingers (qui, comme la plupart des échangistes, avaient l’air de mononcle Pierre et de matante Pierrette) avaient construit un donjon dans leur sous-sol.

On y trouvait de tout : des fouets, des muselières en cuir, des instruments de torture, des carcans en métal, des meubles de soumission... Il y avait plus de clous et de chaînes que dans un Réno-Dépôt !

Au téléphone, la dame m’avait demandé si j’avais peur des chiens. J’ai répondu non. « Car j’aurai mon chien avec moi, il est assez gros », m’a-t-elle expliqué.

Le chien en question était un bonhomme d’une cinquantaine d’années qui se promenait à quatre pattes et qu’elle tenait en laisse.

Le bonhomme (qui portait de grosses lunettes) ressemblait à un agent d’assurances. Il menait une vie tout à fait normale... mais de temps en temps, il ne savait pas pourquoi, il devait faire le chien.

Quand l’envie lui prenait, il appelait matante Pierrette et allait se promener à quatre pattes chez elle pendant deux, trois jours.

Je me vois encore, en train de lui flatter la tête et de lui dire « Bon chien, bon toutou » pendant que le bonhomme lapait son bol d’eau dans un coin de la cuisine.

Le summum de ma carrière...

Le congrès de Mensa Québec

J’imagine qu’Yves Poirier, de TVA Nouvelles, se rappellera toute sa vie son reportage de samedi.

Ça va devenir un classique dans sa famille.

Quand il aura 90 ans, ses arrière-petits-enfants vont lui demander : « Pépé, raconte-nous la fois où t’es allé voir les gens qui étaient contre le masque... »

Yves est chanceux. Peu de gens ont eu la chance d’être entourés d’autant de génies dans leur vie.

Mais en bon professionnel, il est resté neutre, ne montrant jamais l’exaltation qu’il devait ressentir devant un tel rassemblement de champions.

J’ai particulièrement apprécié leurs arguments.

« Tabarnac de pourriture, ostie de mangeux de marde, vas chier dans tes culottes, maudite vidange ! »

Devant de tels arguments si bien exprimés, si bien étayés, devant un tel étalage de faits, une telle somme de connaissances, devant une telle compréhension globale du problème, j’avoue, j’ai senti mes certitudes vaciller.

Et si le bonhomme en camisole avec la casquette à l’envers avait raison ? Ou son ami en short qui tenait une grosse bière dans la main ?

Hmmmmmm...

Entre les épidémiologistes de Yale, de Harvard, d’Oxford et de Johns Hopkins et la madame pas de dents qui disait « qu’il y avait ben des affaires cachées », j’hésite...

Tiens, je vais tirer ça à pile ou face.

Pile, c’est les chercheurs. Face, c’est la madame.

À bas l'élite !

Ces gens-là ont raison : pourquoi s’en remettre à des spécialistes, hein ? Pourquoi croire des professionnels ?

La prochaine fois que j’ai mal à une dent, je vais aller voir mon cousin forgeron.

Et si jamais j’ai le cancer de la prostate, j’irai voir mon voisin qui répare des tondeuses.