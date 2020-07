MLS: Le conte de fée du FC Cincinnati se poursuivra-t-il?

À la surprise de plusieurs, le FC Cincinnati s’est frayé un chemin jusqu’aux huitièmes de finale du tournoi «La MLS est de retour», mais les attentes à son endroit demeurent modestes.

Après avoir subi une dégelée de 4 à 0 aux mains du Crew de Columbus pour amorcer la compétition, l’équipe de deuxième année dans le circuit Garber a vaincu coup sur coup l’Atlanta United FC et les Red Bulls de New York pour franchir la phase des groupes avec succès. Cependant, elle devra se frotter aux Timbers de Portland, mardi soir, et sera largement défavorisée. C’est un rôle que ses joueurs sont habitués d’assumer, en revanche.

«Nous sommes les négligés ici. Personne ne s’attendait à nous voir obtenir des victoires ou des buts. Je crois donc que la pression est du côté de Portland. Ils sont ceux qui doivent prouver qu’ils méritent d’être au point où ils se trouvent. On a déjà fait cela et je pense que cette situation est agréable, car on n’a rien à perdre. On a fait mentir tout le monde», a déclaré au site de la ligue le milieu de terrain Caleb Stanko.

En 2019, le FC Cincinnati avait gagné seulement six de ses 34 rencontres et au début de la présente campagne, il avait échappé ses deux premières parties.