Ressources naturelles: SNC-Lavalin largue une division d’Afrique du Sud

SNC-Lavalin se départit de sa division liée aux ressources naturelles en Afrique du Sud parce qu’elle ne correspond plus à ses orientations stratégiques.

La firme d’ingénierie montréalaise compte la céder à ceux qui la dirigent localement à la suite de l’approbation dans les prochaines semaines des autorités réglementaires sud-africaines. Environ 1800 employés qui œuvrent principalement dans la construction et l'entretien de sites sont concernés.

«Cette vente s'inscrit dans la stratégie visant à devenir une entreprise de services professionnels et de gestion de projet de premier plan et à générer des bénéfices et des flux de trésorerie constants», a affirmé SNC-Lavalin par communiqué.

Dans le cadre de sa réorganisation à la suite de mauvais résultats financiers, l’entreprise s’était engagée il y a un an à réduire considérablement sa présence dans le domaine des ressources naturelles, particulièrement dans le gaz et le pétrole.

«La vente du secteur Ressources en Afrique du Sud est un autre pas important dans cette direction. Nous fournirons une autre mise à jour de notre plan concernant les activités du secteur Ressources lors de la publication de nos résultats du deuxième trimestre», a affirmé Ian Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

En mars, la compagnie plombée par des affaires de corruption avait mis la clé dans la porte de Valerus, une installation de production et de transformation de pétrole et de gaz située à Houston.