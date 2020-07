Un croque-mort met en garde contre la 2e vague de la COVID

Un croque-mort de Montréal s’inquiète d’une deuxième vague de COVID-19 après avoir vu sa charge de travail doubler et avoir été le témoin de scènes déchirantes.

• À lire aussi: Un vaccin porteur d’espoir en phase finale

• À lire aussi: Des préposés troublés après des mois de pandémie

• À lire aussi: Des proches endeuillés outrés par les manifestations anti-masque

« Les décès semblent rester assez stables, mais je n’aime pas ce que je vois. C’est inquiétant. Mon Dieu que ç’a l’air compliqué pour certains de comprendre que c’est un virus dangereux », souffle Michel Bédard, transporteur funéraire dans le grand Montréal, en parlant des relâchements ainsi que des mouvements anti-masque.

En mars, il se souvient que tout a débuté « du jour au lendemain ».

« On a commencé à récupérer des défunts dans les CHSLD et les hôpitaux. C’était juste des cas de COVID. Il a fallu se revirer de bord et s’équiper [pour se protéger du virus] », se remémore-t-il.

Habituellement, l’entreprise où il travaille, SCS Perron, transporte une vingtaine de corps par jour.

En temps de pandémie, ce chiffre a plus que doublé.

« On pouvait en récupérer jusqu’à une cinquantaine. On remplissait les fourgons sans arrêt », ajoute-t-il.

Photo courtoisie Patrice Chavegros

Athos

Même son de cloche chez Athos Services Commémoratifs, dont les opérations ont été très tendues en avril et en mai.

« Tous nos laboratoires, nos crématoriums, nos réfrigérateurs étaient sollicités. On s’est retrouvés à tout utiliser à pleine capacité alors que, normalement, on les utilise à 50 % ou 60 % », fait savoir Patrice Chavegros, vice-président au développement des affaires.

De tous les âges

Au début de la pandémie, Michel Bédard écrivait sur Twitter le nombre de morts qu’il récupérait, ainsi que l’âge de chacun.

« C’était pour montrer aux gens que le virus était bel et bien présent et dangereux. Moi, je le sais que c’est vrai, je suis au cœur. J’ai vu des centenaires s’en sortir et d’autres dans la quarantaine, en parfaite santé, qui sont décédés. Les morts tombaient comme des mouches », confie-t-il.

Des scènes difficiles

M. Bédard a été témoin de scènes difficiles, comme la fois où il a transporté un jeune de 20 ans qui a été emporté par le virus.

Une semaine plus tard, il récupérait le corps du père.

« Quelqu’un qui meurt de la COVID-19, ce n’est pas drôle, insiste-t-il. Ces gens sont morts en grande détresse, plus capables de respirer et parfois seuls dans leur lit. On le voyait dans leurs expressions faciales. »

Il a également vu des bénéficiaires apeurés par sa présence.

« Normalement, on entre vite et discrètement dans un CHSLD, mais là, on n’avait pas le temps. On devait passer à travers les résidents. On le voyait dans leurs yeux qu’ils avaient peur », explique-t-il.