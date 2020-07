Un départ tumultueux de New York pour Jamal Adams

Échangé aux Seahawks de Seattle, samedi, le maraudeur Jamal Adams n’a visiblement pas laissé un bon souvenir à l’organisation des Jets de New York.

Le joueur de 24 ans a pris le chemin de l’Ouest contre le demi de sûreté Bradley McDougald et trois choix de repêchage après avoir notamment remis en question le travail de l’entraîneur-chef Adam Gase. Aussi, le demi offensif des Jets Le'Veon Bell n’a pas semblé impressionné par le comportement de son ancien coéquipier qu’il juge étrange. Il lui a reproché de vouloir attirer l’attention à tout prix et d’être malhonnête.

«Il y a des gens qui font tout pour vous attirer dans leur équipe. Et puis, ils décident de s’en aller, a écrit Bell sur son compte Twitter, rappelant qu’Adams avait souhaité son arrivée à New York durant la dernière saison morte. Beaucoup d’entre eux sont bizarres, l’internet leur permet de susciter l’intérêt, même s’ils ne croient même pas aux sottises qu’ils écrivent eux-mêmes.»

Peu après la diffusion de ce message, Adams a simplement répliqué en précisant que les deux hommes allaient se revoir à la 14e semaine d’activités du calendrier régulier, lorsque les Jets et les Seahawks s’affronteront. La réponse a incité Bell à se manifester de nouveau.

«Noté? Quoi? Que tu as menti? Ayez confiance que c’est noté et que je suis censé voir en cette allusion à la 14e semaine une menace? Non, mais je suis toujours rempli d’amour et je t’ai déjà dit au téléphone que j’espérais le mieux pour toi», a affirmé Bell, ex-joueur des Steelers de Pittsburgh.

Adams a totalisé 74 plaqués en 2019.