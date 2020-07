Du golf en ville!

Je n’y avais pas mis les pieds depuis 6 ou 7 ans et j’ai été littéralement enchanté, ébahi.

Le petit golf de l’Île des Sœurs appelé aussi le Golf Exécutif Montréal est maintenant d’un avant-gardisme qui vaut la peine d’être vu, ne serait-ce que sur son site internet.

C’est à couper le souffle.

Un parcours de 9 trous où on ne retrouve qu’un seul par 5 d’une beauté saisissante.

Les tertres de départ, les allées et les verts sont impeccables et même d’une qualité supérieure dans un décor surréaliste au milieu des gratte-ciel ultra modernes.

Le pavillon est immense et son architecture lui a valu des prix d’excellence.

D’allure très futuriste, il compte notamment des cabines virtuelles pour les jours de mauvais temps.

Les espaces de pratique sont immenses, parfaitement délimités et dotés des logiciels de simulation Trackman. C’est du golf réinventé.

Évidemment, un petit bar, et au resto, attention, un menu varié et original, mais totalement végétal. Et pour ne pas déroger à cet esprit avant-gardiste, ajoutez que tous les karts sont mus à l’énergie solaire.

Un véritable golf urbain collé sur le centre-ville où jouer une petite ronde de 9 trous magnifiques se fait en moins de deux heures.

Les membres du personnel sont jeunes, gentils et dynamiques. Je vous le dis, ça vaut une visite.

De l’enclave