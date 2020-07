Un terrain vendu 5,6 M$ à deux donateurs

Centraide vient de vendre à deux de ses donateurs, des dirigeants de la Banque Nationale et de Power Corporation, le dernier grand terrain disponible en bordure du lac Archambault, à Saint-Donat.

Yanick Blanchard, vice-président au financement bancaire et corporatif à la Banque Nationale, et Pierre Larochelle, PDG d’Énergie Power, une filiale du conglomérat de la famille Desmarais, ont déboursé 5,6 millions $ pour mettre la main sur un terrain de plus de 425 000 mètres carrés à Saint-Donat, dans Lanaudière.

Le terrain longe le lac Archambault sur plus de 500 mètres, ce qui en fait une propriété d’exception.

Transaction d’envergure

Cette transaction immobilière est l’une des plus considérables de l’histoire de la Fondation Centraide, qui vient ainsi de vendre son dernier actif immobilier d’importance. Elle en était propriétaire depuis des décennies.

Les deux financiers ont donné à Centraide du Grand Montréal à plusieurs reprises. M. Blanchard a récolté des fonds pour Centraide en 2012 et en 2013, tandis que M. Larochelle a fait partie du « cercle des leaders » en 2018 et en 2019 pour avoir donné au moins 2500 $ par année à l’organisme de bienfaisance.

Pour trouver les acheteurs, Centraide a retenu les services d’un courtier immobilier commercial de Montréal, Sylvain Berdèche, de la firme Jones Lang LaSalle. La propriété n’a toutefois pas été listée dans la populaire base de données MLS de l’Association canadienne de l’immeuble.

En vase clos

« C’était un listing privé, soupire un courtier de Saint-Donat qui a requis l’anonymat. Ça ne stimule pas la compétition. »

Joint par Le Journal, Yanick Blanchard estime avoir payé le juste prix. Selon le rôle municipal, la propriété a une valeur de 2,8 millions $. « J’ai payé le prix de marché, soutient-il. J’ai payé le prix que ça valait. En fait, je trouve que j’ai payé cher. »

M. Blanchard certifie ne pas avoir eu connaissance de la disponibilité du terrain par l’entremise de Centraide, mais par le biais du courtier.

« À part que je donne de l’argent à Centraide, que j’ai fait des campagnes de financement pour Centraide, les gens avec qui j’ai dealé pour la vente du terrain, ce n’est pas Centraide, c’est l’agent immobilier qui a été mandaté par Centraide », martèle-t-il.

Bertrand Castonguay, vice-président à l’exploitation de Centraide du Grand Montréal et directeur général de la Fondation Centraide, affirme que l’organisme n’a pas publicisé la mise en vente du terrain auprès de ses quelque 80 000 donateurs, s’en remettant à son courtier.

Acheteurs québécois ciblés

Pour justifier la décision de ne pas afficher la propriété sur MLS, M. Castonguay indique que Centraide souhaitait vendre à un acheteur québécois qui allait s’engager à développer le terrain dans le plus grand respect de l’environnement.

« On a eu des agents à l’étranger qui se sont manifestés, mais on voulait garder la propriété du terrain au Québec », indique Bertrand Castonguay.

Finalement, Centraide a reçu « plusieurs offres » et celle de MM. Blanchard et Larochelle se situait dans le « haut » de la fourchette de prix établie par un évaluateur indépendant, insiste M. Castonguay.

Selon le courtier qui a requis l’anonymat, Centraide aurait pu obtenir au moins 7 millions $ en subdivisant le terrain en sept parcelles ou plus.

S’appuyant sur les travaux de l’évaluateur, Bertrand Castonguay assure toutefois que la subdivision du terrain, même en 40 lots, n’aurait pas entraîné un prix de vente plus élevé. Il ajoute que le terrain devra être décontaminé, ce qui pourrait coûter jusqu’à 1 million $.

– Avec Philippe Langlois

La disparition du camp Saint-Donat, une fin qui aurait pu être évitée ?

« Adieu, belle baie de l’Ours. Nous n’oublierons jamais ton rivage et combien tu nous as fait tous grandir. »

C’est ainsi qu’on a annoncé la fermeture du camp Saint-Donat, en octobre 2018. Longtemps le plus important camp de vacances au Québec, l’institution a cessé ses activités après 52 ans, au désarroi de bien des parents.

« C’était bien triste », confie au Journal André Legros, qui a travaillé au camp Saint-Donat dès son ouverture, en 1967, jusqu’à la toute fin.

Le camp et sa vingtaine de bâtiments étaient installés sur un vaste terrain qui appartenait à Centraide depuis des décennies et qui vient d’être vendu pour 5,6 millions $ à deux riches Montréalais.

« Pour nous, c’est une perte », admet le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, en évoquant les retombées économiques du camp, qui était fréquenté chaque été par des centaines de jeunes de 6 à 16 ans, principalement de milieux défavorisés.

Baisse d’achalandage

« Comme municipalité, on aurait évidemment souhaité que les opérations du camp se poursuivent, mais à un moment donné, on se rend bien compte qu’on a atteint un point de non-retour », ajoute M. Deslauriers.

« C’était désolant, déplore-t-il. C’était en décrépitude. Je pense qu’il y avait aussi une perte de confiance qui s’installait auprès des familles. »

Comme bien d’autres camps d’été, le camp Saint-Donat subissait depuis des années une baisse d’achalandage causée entre autres par les changements dans les habitudes des familles, la baisse des budgets de la DPJ et la concurrence des camps de jour.

Le conseil d’administration du camp Saint-Donat, qui était présidé par François Chaput, un vice-président de Desjardins, a bien tenté de trouver des fonds pour effectuer les travaux requis, évalués à au moins 2 millions $.

Une campagne de financement a été lancée en 2017, mais en vain.

« Délai trop court »

Selon plusieurs sources qui ont requis l’anonymat, Centraide a donné « un délai trop court » au camp Saint-Donat, soit à peine un an, pour récolter l’argent nécessaire.

Bertrand Castonguay, vice-président à l’exploitation chez Centraide du Grand Montréal, rétorque que l’organisme a financé le camp pendant des années, allant jusqu’à vendre de petits terrains adjacents, à partir de 2016, afin de le renflouer.

Pour combler la fermeture du camp Saint-Donat, Centraide finance désormais le camp Le P’tit Bonheur de Lac-Supérieur.

