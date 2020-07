QUENNEVILLE née OUIMET

Juliette



À Repentigny, le 25 juillet 2020, est décédée Mme Juliette Ouimet à l'âge de, épouse de feu Réginald Quenneville et mère de feu Yves.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, André, Pierre et leurs conjoint(es), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Les funérailles auront lieu le vendredi 31 juillet 2020 à 10h30 à l'église de la paroisse St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, J7Y 1X9). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.DESROSIERS & FILS INC.