LAUZON, Martin



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 25 juillet 2020, à l'âge de 52 ans, est décédé M. Martin Lauzon, fils de feu M. Cyprien Lauzon et feu Mme Rollande Hogue.Il laisse dans le deuil sa fille Frédérique, la mère de sa fille Anick Bertrand, ses frères Mario (Johanne), Louis-Philippe (Lucie), Normand (Carmen) et Alain (Marie-Josée), sa soeur Mariette (Michel), ses neveux, ses nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le vendredi 31 juillet de 19h à 22h à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINESmaisonfunerairegroulx.comUn temps de recueillement aura lieu le samedi 1er août de 9h à 10h30 à l'extérieur de l'église de Sainte-Anne-des-Plaines si la température le permet (place du bicentenaire), située au 129 boulevard Sainte-Anne à Sainte-Anne-des-Plaines. Les funérailles seront célébrées à 11h à la paroisse.La famille tient à remercier tout les gens qui ont accompagné Martin. Un merci spécial à Valérie et Marc et à la société de la SLA pour leur engagement et leur soutien.