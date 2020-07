RACICOT, Gisèle



À Montréal, le 22 juillet 2020, est décédée, à l'âge de 86 ans, Gisèle Racicot, autrefois de L'Annonciation, fille de feu Lionel Racicot et de feu Jeanne Dorion, soeur de feu Marguerite et de feu Jacques.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Louise et Monique (Claude Bastien), son ex-beau-frère Robert Gratton (Johanne Boisclair), sa nièce Mona (Sébastien Slek), ses neveux Eric (Sandy Anderson), Philippe, Pascal (Caroline Cadieux), ses petites-nièces Holly et Alexandra, ses petits-neveux Mathiew, Ryan et Maxime, ainsi que plusieurs cousins, cousines, amis et amies.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 30 juillet 2020 de 19h à 22h.