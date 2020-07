Deux de suite pour les Jays

Les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Nationals de Washington, champions en titre de la Série mondiale, pour un deuxième match consécutif, cette fois par la marque de 5 à 1, mardi, au Nationals Park.

Vladimir Guerrero fils a ouvert les hostilités en début de deuxième manche en frappant une longue balle en solo. Il s’agissait même de son premier circuit en 138 apparitions à la plaque, soit depuis le 22 août 2019 face aux Dodgers de Los Angeles.

Sur le jeu, Emilio Bonifacio et Victor Robles ont tenté de capter au même moment la balle qui filait tout juste au-delà de la clôture. Ils sont solidement entrés en contact et le premier s’est retrouvé les quatre fers en l’air, mais plus de peur que de mal dans son cas.

Le jeune voltigeur a été imité deux manches plus tard par Lourdes Gurriel fils, qui a lui aussi cogné solidement une balle au champ centre pour le circuit. À 2 à 1, l’avance des Jays n’était pas encore très confortable, mais Teoscar Hernandez avec un simple pour un point et Rowdy Tellez avec lui aussi un simple, mais pour deux points, y ont remédié en deuxième moitié de rencontre.

Le seul point des Nationals a été accordé par Tanner Roark (1-0), qui n’a laissé que trois coups sûrs aux frappeurs de Washington en cinq manches de travail. Ses cinq retraits au bâton lui ont permis d’obtenir sa première victoire de l’année.

Austin Voth (0-1), qui était le partant des «Nats», a ajouté la défaite à sa fiche. Il a donné quatre frappes en lieu sûr et deux points mérités aux cogneurs des Jays, également en cinq manches.