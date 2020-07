Deux tornades au Québec lundi

La dépression orageuse qui a traversé le sud du Québec, lundi, n'a pas manqué de laisser des traces et a même provoqué deux petites tornades, a révélé Environnement Canada mardi.

Un premier tourbillon a d'abord touché terre du côté de Saint-Roch-de-Mékinac, en Mauricie, aux environs de 12 h 30. La tornade, dont la puissance n'avait pas encore été déterminée mardi, n'a toutefois pas fait de dégâts majeurs, se contentant d'endommager ou d'arracher des arbres, a indiqué Environnement Canada

Une seconde tornade survenue à Saint-Mathias-de-Bonneterre, près de la frontière américaine en Estrie, a quant à elle fait beaucoup plus de dégâts vers 15 h 30.

Le vortex a notamment endommagé des maisons, déracinés de gros arbres et pratiquement détruit les terrains de jeux et de baseball de la municipalité, a énuméré l'organisme public.

En analysant les dégâts, les météorologues ont estimé que la tornade était de force EF0, soit le plus bas niveau possible dans l'échelle de gradation de l'intensité des tornades. Les vents devaient souffler à une vitesse allant de 105 à 135 km/h, estime Environnement Canada, tout en précisant que la puissance du tourbillon pourrait être revue à la hausse éventuellement après une analyse plus poussée des dégâts.

En plus des ravages causés par les vents violents, quelques inondations locales ont été rapportées sur certaines rues du côté de Sherbrooke en raison des pluies abondantes