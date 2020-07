Dominique Anglade demande à Walmart de reculer sur les «frais inacceptables»

La décision de Walmart d’imposer des «frais inacceptables» à ses fournisseurs risque de provoquer des faillites en chaine, craint la cheffe libérale Dominique Anglade, qui demande au géant du détail de reculer.

«Ça va entrainer un certain nombre de faillites. On parle d’entreprises familiales, de mères, de pères qui vont perdre leur emploi, alors qu’on tente de penser à une relance économique», affirme Mme Anglade en entrevue avec Le Journal.

Elle est particulièrement choquée du moment choisi par Walmart. Alors que les transformateurs et les producteurs sont affectés par la pandémie et voient leurs coûts de production en hausse, la multinationale, qui est restée ouverte pendant le confinement, vient les affaiblir davantage.

Walmart Canada a annoncé la semaine dernière des investissements de 3,5 milliards dans ses magasins et son site web. La compagnie compte toutefois faire payer ses fournisseurs pour ces investissements, en réduisant leurs versements de 1,25 %, et même 6,25 % pour les ventes en ligne, a rapporté le quotidien La Presse.

Ce sont des sommes «très importantes» dans un secteur où les marges de profits sont «très faibles» a souligné Mme Anglade. L’ancienne ministre de l’Économie fait un constat troublant : le Québec sera particulièrement touché par cette décision «unilatérale», car la province comporte beaucoup de petites entreprises, plus fragiles.

À son avis, une réaction forte de la classe politique et du secteur économique pourrait faire reculer Walmart Canada.

Du côté du gouvernement Legault, le ministre de l'Agriculture André Lamontagne se dit «décu» de la décision de Walmart dans une communication écrite envoyée au Journal. «Les agriculteurs et les transformateurs québécois traversent une période difficile et nous aimerions que les entreprises présentes sur le territoire québécois en tiennent compte dans leur décision», a indiqué Simon Bachand, responsable des communications au cabinet de M. Lamontagne.