GAUTHIER PICHÉ, Laurette



De Mont-Tremblant, le 24 juillet 2020 à l'âge de 99 ans, est décédée madame Laurette Piché, épouse de feu monsieur Fernand Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ghislain, Fleurette, Gilles-André, Gérald, Francine, Réjean, feu Nicole, Jean-Marc, Jean-Guy, Sylvie, Benoît et Julie, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 29 juillet de 18h à 21h ainsi que jeudi de 9h à 10h au974, RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT (ST-JOVITE), J8E 3H7Les funérailles auront lieu le jeudi 30 juillet prochain dès 11h en l'église de St-Jovite située au 950 rue de St-Jovite, Mont-Tremblant, J8E 3J8, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Jovite.