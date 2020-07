La Florida à Gaspé

« Bonjour les Gaspésiens ! Comment ça va ?

C’est vos amis de Montréal !

On a décidé de venir vous rendre visite, cet été !

Habituellement, on va à Fort Lauderdale, écouter Paolo Noël et l’ancien des Classels au Tropical, mais vu que les frontières sont fermées, on s’est dit “On va aller visiter le Québec !”

Fa que nous v’là !

UN BEAU TROU

Aye, c’est beau chez vous !

Pis c’qui est l’fun c’est que tout est en français !

On se croirait quasiment à Old Orchard ! Dites-moi... Ils sont où les manèges ?

Parce que c’est ben joli, la mer pis les roches, mais après deux jours, on a compris le principe.

Y’a pas de montagnes russes ? Ni d’autos tamponneuses ?

Coudonc, qu’est-ce que vous faites de vos journées ?

Vous regardez la mer ? Viarge... C’est long longtemps !

Pas qu’il n’est pas beau, le trou à Percé, il est super beau, mais m’a dire comme on dit, un trou c’t’un trou ! Surtout qu’on en a des plus gros à Montréal !

Si je voulais voir un trou dans de la roche, j’aurais pas fait deux jours de route, j’aurais descendu les escaliers et j’serais allé à deux rues de chez moi, il y en a plein !

Quant à vos fous de l’île Bonaventure, ça paraît que vous n’avez pas vu ceux de la Place Bonaventure !

Tu jettes une frite, et ils sont 20 à se pitcher dessus !

SPÉCIALITÉS LOCALES

Jean-Paul voulait réserver, mais j’ai dit “Non, ça vaut pas la peine, de toute façon, ça va être plein, tout le monde va en Gaspésie cet été”.

Fa qu’on est monté dans notre camper pis on est descendu !

On a tout fait ça d’une traite !

On en a profité pour manger des spécialités locales. Des hot dogs Chez Ginette, des Pogo Chez Chantal, des cheeseburgers Chez Sylvie, des onion rings Chez Réjeanne...

Hey, on dira ce qu’on voudra, rayon gastronomie, on n’a rien à envier aux Français !

Cela dit, j’ai une demande : à Matane, j’ai mangé des crevettes fraîches.

Ça ne vous tente pas de servir des bonnes crevettes congelées avec de la sauce cocktail comme on en mange à Montréal ? Ils en vendent pas cher chez Costco !

Ce qui est bien, dans votre coin de pays, c’est que c’est grand. Pas besoin de tourner pendant trois heures pour te trouver une place où passer la nuit.

Tu vois une plage pis tu te parkes !

Ma plus vieille a dit : “On devrait faire un voyage écologique comme Greta !”

J’ai dit : “Maudite bonne idée ! Pas de toilette chimique, cette année, les enfants, on chie dans la nature ! Ça fait de l’engrais, et ça nourrit les animaux, qui chient à leur tour dans la nature pour faire de l’engrais...”

C’est le cycle de la vie, qu’on appelle ça. Papouna Makaka.

Même chose pour les bouteilles de bière vides. On les laisse sur la plage, ça permet aux locaux de les ramasser et de se faire un p’tit peu d’argent.

Tsé, le chômage, en région, c’est pas drôle. Les gens, là-bas, tirent le diable par la queue, faut les aider...

Pas besoin de nous remercier, les Gaspésiens ! Faut être solidaires !

Pis préparez-vous, on a tellement aimé ça qu’on revient l’an prochain ! »