MLS : un nouveau départ le 22 août?

La Major League Soccer (MLS) aurait fixé au 22 août la reprise de ses matchs du calendrier régulier suivant le tournoi «La MLS est de retour», actuellement en cours à Orlando.

C’est du moins ce que le site The Athletic a rapporté. Selon cette source, une première phase serait prévue jusqu’au 13 septembre et comprendrait six parties par équipe. Puis, la deuxième phase du plan aurait lieu du 16 septembre au 8 novembre. Un total de 18 formations, neuf par association, accéderaient aux éliminatoires qui s’entameraient le 20 novembre pour se conclure le 12 décembre.

Le site sportif a aussi précisé que les trois équipes canadiennes de la MLS, soit l’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, ne joueraient qu’entre elles pendant la phase initiale en raison des contraintes reliées à la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. The Athletic a ajouté que les dirigeants du circuit espèrent du nouveau quant aux règles gouvernementales d’ici le début de la phase 2.

Amorcé le 8 juillet, le tournoi estival de la MLS se terminera avec la finale, le 11 août.