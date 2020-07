Quoi regarder à la télé mercredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 29 juillet:

«Moi j’mange»

Stéphane Bellavance s’intéresse aux produits fermentés. Le biologiste Sébastien Bureau nous explique les bases de la fermentation, alors que Loounie cuisine un délicieux bol d'inspiration bibimbap. Stéphane va aussi préparer un velouté d’oignons à la bière et donner sa propre version du pain maison. Mercredi, 15 h, Télé-Québec.

«Sucré Salé»

Répétition de mariage avec Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge. Le couple ayant dû repousser leur mariage officiel, prévu cet été, à février prochain, en raison de la pandémie, Patrice Bélanger leur propose une pratique avant le grand jour. Mercredi, 18 h 29, TVA.

«The Big Bang Theory»

Lorsque les parents d'Amy et la famille de Sheldon arrivent, tout le monde est concentré pour s'assurer que tous les arrangements du mariage se déroulent comme prévu. Tout le monde... sauf les mariés. Dernier épisode de la 11e saison. Mercredi, 19 h, Vrak.

«Marathon pour devenir MOF»

Meilleur ouvrier de France (MOF) est le titre le plus prestigieux pour un artisan, qui s’obtient en passant une épreuve qui a lieu tous les quatre ans et pour laquelle 108 métiers sont représentés. Pour gagner, les candidats doivent maitriser le geste parfait et la technique, mais aussi le stress et la pression. Mercredi, 19 h, TV5.

«Moderato Cantabile»

Anne Desbaredes (Jeanne Moreau), femme d'un industriel d'une petite ville du Bordelais, s'ennuie. Elle va faire la connaissance de Chauvin (Jean-Paul Belmondo), un jeune ouvrier qu'elle va bientôt aimer. Un chef-d’œuvre signé Peter Brook, tiré du livre de Marguerite Duras. Mercredi, 20 h, Studio Canal.

«Bonsoir Bonsoir»

Jean-Philippe Wauthier discute avec Marie-Thérèse Fortin et Pierre Marcotte. Il prend aussi des nouvelles de Nathalie Simard et de François Arnaud, et Simon Boulerice vient faire sa chronique en studio. Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Collision»

Casey (Nicholas Hoult) vit avec sa compagne Juliette (Felicity Jones) en Allemagne. Un jour, celle-ci est victime d'une insuffisance rénale. Si elle veut vivre, elle doit se faire greffer un nouveau rein au plus vite. Casey décide alors de renouer avec son passé criminel pour sauver son amoureuse. Mercredi, 23 h 06, TVA.