Rechargez tous vous mobiles, ou presque, avec ce chargeur tout-en-un

Avec les années, on accumule quantité d’accessoires et de câbles dans l’unique but de recharger nos appareils mobiles. Dans mon sac d’accessoires, je ne compte pas moins de huit câbles différents, la plupart pour recharger des téléphones, des écouteurs AirPods, une montre Apple Watch, etc.

Non seulement, les câbles s’additionnent, mais les technologies aussi, dont la recharge sans fil par induction magnétique pour les appareils mobiles compatibles Qi. De plus, les appareils sont souvent livrés avec des accessoires peu puissants qui allongent indûment la durée de recharge.

Pour les gens mobiles, la jeune société Ampere a développé deux produits qui permettent de pratiquement tout recharger.

L’un comme l’autre, on peut les placer à plat ou en forme de triangle qui sert alors de support pratique pour la vidéo téléconférence (FaceTime, WhatsApp, etc.) ou la lecture vidéo. Replié et peu encombrant, le tout se range très facilement.

Unravel AW+ ou Unravel 3+1 ?

À première vue, ces deux Unravel restent très similaires, mais à des prix très différents sur la boutique canadienne nouvellement en ligne.

L’Unravel 3+1 offre trois supports de recharge Qi de 10 watts chacun, plus une fiche USB-C pour recharger par câble un accessoire, comme une montre intelligente.

Comme son nom l’indique, l’Unravel AW+ offre de son côté deux supports de recharge Qi (10 watts) et un troisième pour recharger une montre compatible Qi, comme les Apple Watch (AW) ou leur étui de recharge.

Ampere

Le premier coûte 99,95 $, le second 149,95 $ sur la boutique maison Amperetech.ca. C’est cher compte tenu des nombreux produits similaires vendus dans les mégaboutiques en ligne. En dépit du coût, les commentaires des acheteurs sur ces dernières sont très positifs.

De base, le bloc d’alimentation livré avec les Unravel produit 30 watts. En option, le bloc 60 W (+ 15 $) est offert si on veut augmenter la puissance de recharge. Des adaptateurs électriques pour le branchement à l’étranger sont aussi offerts.

À lui seul, un bloc d’alimentation 60 W de qualité vaut sur le marché autour de 45 à 55 $CA.

Apple avait l’intention de produire un système de recharge par induction appelé AirPower, mais en mars l’an dernier, le géant abandonnait son projet.

Avec son design en trois blocs, ses charnières, sa puissance et ses cercles légèrement luminescents, les Unravel ne manquent pas d’attrait.