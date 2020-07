Un Grand Prix prometteur, selon Lance Stroll

Lance Stroll et son coéquipier de Racing Point Sergio Perez tenteront de lutter à nouveau pour une place sur le podium à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne disputé dimanche, sur le circuit de Silverstone qui devrait bien convenir à leur voiture rose.

En effet, le tracé britannique est l’un de ceux montrant la vitesse de course moyenne la plus élevée parmi ceux habituellement retenus lors d’un calendrier régulier. Or, en Hongrie, pendant les qualifications, Stroll et Perez ont été les deux pilotes les plus rapides aux deux points de détection. Troisième sur la grille, Stroll avait alors terminé quatrième le lendemain à l’occasion de la course.

«C’est prometteur d’avoir disputé les trois premières épreuves à l’attaque en montrant notre rythme de course, a dit le Québécois, selon un communiqué de l’équipe, mardi. Nous avons roulé sur deux circuits très différents en Autriche et en Hongrie et nous avons été forts sur les deux. Ça me donne confiance pour les courses à venir et nous pouvons viser un bon nombre de points ici aussi.»

À domicile

Puisque six équipes sont basées au Royaume-Uni, cette course – tout comme la suivante qui sera disputée sur le même circuit – sera une épreuve à domicile. C’est particulièrement vrai pour Racing Point, dont l’usine est située... à Silverstone.

«C’est formidable pour l’équipe, car ça signifie qu’elle reste à la maison et qu’il y a moins de déplacements, ce qui est un avantage indéniable, étant donné que nous venons d’avoir trois courses en autant de semaines, a avancé Stroll. Cette course à domicile donne à tout le monde un coup de pouce et une motivation supplémentaire pour bien faire.»

Le Royaume-Uni est considéré comme le cœur historique de la F1. Le Grand Prix de la Grande-Bretagne fait partie du calendrier depuis le début du Championnat en 1950 et n’a jamais été exclu. Il a d’ailleurs été tenu bien avant le début de la discipline, soit depuis 1926.

La compétition de 2020 sera toutefois bien particulière en raison de l’absence de partisans.

«Nous regrettons de ne pas avoir de partisans partout où nous allons, mais les partisans britanniques sont tellement enthousiastes et sont de vrais fous du pétrole, a fait valoir Stroll. C’est comme le cœur de la F1 ici à Silverstone et vous le ressentez vraiment chaque fois que vous courez devant ces partisans. C'est dommage que nous ne puissions pas en faire l'expérience cette fois, mais nous essaierons de proposer une bonne course pour ceux qui regardent à la maison.»

Stroll est actuellement huitième au classement des pilotes avec 18 points, soit à deux places et à quatre points de Perez. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) mène le bal avec 63 points.